الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل يحتاج العالم ثورة خضراء ثانية؟ دراسة تجيب

للحد من الجوع.. هل
للحد من الجوع.. هل يحتاج العالم ثورة خضراء ثانية؟ دراسة تجيب

الثورة الخضراء هي ممارسات متنوعة في مجال الزراعة تعمل على زيادة كمية المحاصيل بصورة هائلة لتوفير الأمن الغذائي للدول والقضاء على المجاعات، وقد حدثت الثورة الخضراء لأول مرة في التاريخ بعد الحرب العالمية الثانية نظرًا لازدياد عدد السكان عالميًا بشكل كبير وعدم القدرة على توفير الغذاء لهم مما تسبب في معاناة العديد من الدول من المجاعات مثل الصين وكمبوديا وفيتنام وكوريا الشمالية. 

وتعتبر الثورة الخضراء أهم فترات الابتكار الزراعي في القرن العشرين لأنها استطاعت زيادة إنتاج الغذاء بصورة كبيرة والحد من الجوع والفقر، بل أنها جعلت بعض الدول أكثر ثراءً وقدرة على تصدير الغذاء.

ضرورة حتمية

هذا ما أوضحته الدراسة التي أجراها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بعنوان "هل يُقدِم العالم على ثورة خضراء جديدة؟" للباحثة غادة خديوي التي أكدت أن العالم يحتاج الآن إلى ثورة خضراء ثانية بشكل حتمي للحد من الجوع، مشيرة إلى أنه مع استمرار النمو السكاني عالميًا سيظل هناك احتياج ضروري للزيادة في الإنتاج الزراعي بشكل مستدام.

وأشارت الدراسة إلى أنه طبقًا لتقرير "ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐذاﺋﻲ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ في العالم 2022"، إن التوقعات العالمية لتحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030 في انتكاس وتراجع. لذلك يجب على العالم إعادة توجيه السياسات الزراعية والغذائية بما يتوائم مع الوضع الحالي والمستقبلي للبلاد بهدف زيادة القدرة على تحمل تكاليف الأنماط الغذائية "الصحية".

دعوات منذ عام 2008

وأكدت الدراسة أن الدعوات لبدء ثورة خضراء ثانية قد بدأت بالفعل على لسان الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان منذ بداية ارتفاع أسعار الغذاء عام 2008، ورغم وعود قادة العالم الإنمائية الكبرى إلا أن هذه التعهدات تتعرض للفشل بسبب وتيرة المتغيرات العالمية السريعة مثل وباء كورونا والنزاعات بين الدول.

وشددت الدراسة على ضرورة وفاء الدول الكبرى بوعودها وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير زراعيًا ودعم الدول الكبرى للدول الفقيرة، متوقعة أن الثورة الخضراء الثانية ستكون أكثر تقدمًا وستتلافى مشكلات الثورة الخضراء الأولى وعلى رأسها استخدام المبيدات بنسبة كبيرة والتأثير على التنوع البيولوجي.

وأعربت الدراسة عن قلقها من أن الثورة الخضراء الثانية يحيط بها بعض المخاوف مثل أنها ستكون ثورة جينية لسلالات معدلة وراثيًا بشكل أكبر، وهو ما يخيف العالم من الإقدام عليها بشكل متعجل. كما أنها ربما يصحبها أيضًا ارتفاع في تكاليف التكنولوجيا المستخدمة بالإضافة إلى تكلفة السلالات الجديدة وهي تحديات هامة تواجه الدول الفقيرة.

الثورة الخضراء الثورة الخضراء الثانية ثورة خضراء ثورة خضراء ثانية الجوع

مواد متعلقة

ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعى: أصيب بنزيف من شدة الحزن بعد «67».. وتنبأ باستشهاده فى «73»

تأثيرات انقلاب الجابون على علاقتها بفرنسا.. دراسة توضح

تصعيد محكوم.. ماذا يحدث في بحر الصين الجنوبي؟

هل ستتحول "طالبان باكستان" من تنظيم إرهابي إلى فاعل سياسي؟ دراسة توضح

"قرار عظيم".. أمهات الأبطال تشدن بقرار السيسي بشأن ضم قطاعات جديدة لصندوق تكريم الشهداء

مميزات العمل من المنزل والمجالات المناسبة له.. دراسة توضح

كيف يقدم العالم برامج تأهيل المعلمين الجدد؟.. إليك بعض النماذج

المحتوى العنيف يؤثر على سلوكياتك.. دراسة تحذر

الأكثر قراءة

"30 سيارة إسعاف وحالات المصابين".. التفاصيل الكاملة لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

عاجل.. الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

حرب أمريكية على مصر

وزير الداخلية يتفقد موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية