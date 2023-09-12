إزالة التعديات على الأرض الزراعية بـ"محلة القصب" بكفر الشيخ

أكدت الوحدة المحلية بكفر الشيخ، استمرارها في مجابهة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد، وكذا مخالفات البناء بدون ترخيص، وذلك تنفيذا لسياسات الدولة بالقضاء على التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها من المهد، وكذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعامل الفوري مع جميع أنواع التعديات ومخالفات البناء وإزالتها بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

رئيس كفر الشيخ: إزالة التعديات على الأرض الزراعية من المهد بزمام محلة موسى

وأوضح المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد بقرية محلة القصب، إذ تم فك شدة خشبية وحديد تسليح قبل وضع الخراسانة المسلحة وجرى إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية بالكامل، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

جاء ذلك بحضور رضا رجب، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وإبراهيم حجاج، رئيس قرية محلة القصب، وعادل عاشور، القائم بأعمال قرية محلة القصب، وحضور فني الإدارة الهندسية ومندوب الجمعية الزراعية بالقرية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بـ5 قرى بمركز كفر الشيخ

وفي وقت سابق، قد أكد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وفك شدد خشبية من المهد لعدد ٥ حالات بقرى (متبول - الخادميه - الحلافي - الحمراء) حيث تمت إزالة التعديات ومخالفات البناء كاملة وإيقاف الأعمال وتسليم الأرض لجهة الولاية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك بحضور رضا رجب، ومحمد صلاح، وهاني الجميل، نواب رئيس المدينة لشئون القرى، وحماده الرويني، رئيس قرية متبول، وبسيوني عبد الفتاح، رئيس قرية الخادميه، وبسيوني شهاب، رئيس قرية الحلافي، واحمد رشاد، رئيس قرية الحمراء، وحضور فني الإدارة الهندسية ومندوب الجمعية الزراعية بكل قرية.