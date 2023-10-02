ترامب يواجه مشكلات قانونية تهدد مستقبله السياسى

الاحتيال وإلغاء نتائج انتخابات 2020..

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العديد من المشاكل القانونية، بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، فيما ينفي الراجل البالغ من العمر (77 عامًا) ارتكاب أي مخالفات.

تفاصيل قضية الاحتيال التجاري لترامب

وفقًا لوكالة رويترز، رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد ترامب وشركته العائلية، منظمة ترامب، في سبتمبر 2022.

واتهمت جيمس ترامب بالكذب في الفترة من 2011 إلى 2021 بشأن قيم الأصول، بما في ذلك عقاراته في مارالاغو في فلوريدا وبنتهاوس ترامب تاور في مانهاتن، بالإضافة إلى صافي ثروته الخاصة، للحصول على شروط أفضل من المقرضين وشركات التأمين.

وفي 26 سبتمبر، قال القاضي آرثر إنجورون، من محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن، إن دونالد ترامب ارتكب عمليات احتيال متكررة ومستمرة، حيث بالغ في تقدير صافي ثروته بما يتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار اعتمادًا على العام.

وأمر إنجورون بإلغاء الشهادات التي سمحت لبعض شركات ترامب، بما في ذلك منظمة ترامب، بالعمل في نيويورك، وقال أيضًا إنه سيعين واحدًا أو أكثر من الحراس القضائيين المستقلين لإدارة حل الشركات.

ويسعى جيمس إلى فرض غرامات بقيمة 250 مليون دولار على الأقل، وفرض حظر على ترامب وابنيه دونالد جونيور وإريك الذين يديرون أعمالًا في نيويورك، وحظر العقارات التجارية لمدة خمس سنوات ضد ترامب ومنظمة ترامب، وتبدأ المحاكمة، التي تقتصر الآن إلى حد كبير على التعويضات، يوم الإثنين.

التحقيق في التلاعب بالانتخابات في جورجيا

وتعرض ترامب في 15 أغسطس لمجموعة رابعة من التهم الجنائية، عندما وجهت إليه هيئة محلفين كبرى في جورجيا الاتهام بعد تحقيق أجراه المدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس في جهوده لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن في الولاية.

وتتضمن لائحة الاتهام 19 متهمًا و41 تهمة جناية في المجمل، حيث تم اتهام المتهمين بموجب قانون الابتزاز المكتوب بشكل فضفاض والذي استهدف في الأصل المافيا ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.

وتشمل التهم الموجهة ضد ترامب انتهاك قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بالابتزاز في جورجيا والتآمر لارتكاب التزوير والتآمر لارتكاب انتحال صفة موظف عام.

مؤامرة لإلغاء نتائج انتخابات 2020

كما دفع ترامب في 3 أغسطس ببراءته من الاتهامات التي وجهها المستشار الخاص جاك سميث أمام محكمة اتحادية في واشنطن بأنه تآمر للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز بايدن في انتخابات 2020 عليه وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة.

في 6 يناير 2021، هاجم أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في محاولة فاشلة لمنع تصديق الكونجرس على فوز بايدن ويقول ممثلو الادعاء إن ترامب استغل الهجوم، ورفض النصيحة بإرسال رسالة يوجه مثيري الشغب إلى المغادرة.

وقال ممثلو الادعاء إن ترامب وحلفاءه قدموا مزاعم عن تزوير في التصويت كانوا يعلمون أنها غير صحيحة. وتقول لائحة الاتهام إن مستشارين مقربين، بما في ذلك كبار مسئولي المخابرات، أخبروا ترامب مرارًا وتكرارًا أن نتائج الانتخابات كانت شرعية.

وجاء في لائحة الاتهام أن ترامب وآخرين نظموا قوائم انتخابية مزورة في سبع ولايات أمريكية، خسرها جميعها في الانتخابات، لتقديم أصواتهم ليتم فرزها والمصادقة عليها من قبل الكونجرس رسميًا في 6 يناير، ومن المقرر إجراء المحاكمة في 4 مارس 2024.

تهمة الاحتفاظ بوثائق سرية تلاحق ترامب

ودفع ترامب في 13 يونيو ببراءته أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي من التهم التي وجهها إليه سميث أيضًا بأنه احتفظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية تتعلق بالأمن القومي بعد ترك منصبه في يناير 2021، وقام بتضليل المسئولين الذين سعوا لاستعادتها.

ويتهم سميث ترامب بالمخاطرة بالأسرار الوطنية من خلال أخذ آلاف الأوراق الحساسة معه عندما غادر البيت الأبيض وتخزينها بطريقة عشوائية في منزله في مارالاغو بولاية فلوريدا ونادي الغولف الخاص به في نيوجيرسي، وفقا للائحة الاتهام.

وقالت لائحة الاتهام إن السجلات تضمنت معلومات حول البرنامج النووي الأمريكي ونقاط الضعف المحتملة في حالة وقوع هجوم.

ويواجه ترامب اتهامات تشمل انتهاك قانون التجسس، الذي يجرم الحيازة غير المصرح بها لمعلومات الدفاع الوطني، والتآمر لعرقلة العدالة.

كما اتهم أيضًا مساعد ترامب والت ناوتا وموظف آخر في ترامب، كارلوس دي أوليفيرا، بمحاولة حذف لقطات الكاميرا الأمنية في مارالاغو بعد أن استدعت هيئة محلفين كبرى مقاطع الفيديو ومن المقرر إجراء المحاكمة في 20 مايو 2024.

