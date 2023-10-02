تلاعب فى قيمة ممتلكاته العقارية وثروته.. تفاصيل محاكمة ترامب اليوم

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن تفاصيل قضية الاحتيال، التي سيمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسببها أمام القضاء الأمريكي، اليوم الإثنين، وسط توقعات بتأثير المحاكمات على ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

تفاصيل محاكمة ترامب

ووفقا للجارديان، سيتم تحديد مستقبل أعمال ترامب العقارية في نيويورك في قضية أمام محكمة مانهاتن تبدأ يوم الإثنين، حيث ترفع المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد ترامب بعد أن توصل تحقيق استمر ثلاث سنوات إلى أنه وآخرين داخل منظمة ترامب استخدموا بشكل متكرر بيانات مالية كاذبة أو مضللة للتوسط في صفقات والحصول على قروض ميسرة.

وأوضحت الصحيفة أن القاضي الذي يرأس المحاكمة، قاضي المحكمة العليا في نيويورك آرثر إنجورون، وجد ترامب مذنبًا بالاحتيال المالي في حكم سابق للمحاكمة، وجادل جيمس بأن منظمة ترامب يجب أن تدين بما لا يقل عن 250 مليون دولار للاستفادة من القروض التي تم منحها بناءً على بيانات مالية كاذبة ومضللة، واستأنف محامو ترامب الحكم، رغم أنه من غير المرجح أن يؤثر على إجراءات المحاكمة.

ماذا فعل ترامب؟

وفقا للجارديان سيقاضي جيمس الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة إنشاء بيانات مالية كاذبة ومضللة، أدت إلى تضخيم قيمة الأصول المختلفة ووجد ممثلو الادعاء تقارير احتيالية بشأن 23 من ممتلكات وأصول منظمة ترامب في الفترة من 2011 إلى 2021.

على سبيل المثال، قال ترامب في عام 2015 إن شقته الثلاثية في برج ترامب تبلغ قيمتها 327 مليون دولار، وذكر أن مساحة العقار تبلغ 30 ألف قدم مربع. ووصف المدعي العام هذا الادعاء بأنه "سخيف" بالنظر إلى أن مساحة الشقة كانت أقل من 11 ألف قدم مربع، وأنه في تلك المرحلة "تم بيع شقة واحدة فقط في مدينة نيويورك مقابل 100 مليون دولار".

تقييم الممتلكات العقارية لترامب بأكثر من قيمتها

وقال ترامب أيضًا إن مبنى مكتبه في وول ستريت، 40 وول ستريت، تقدر قيمته بـ530 مليون دولار فيما قام المثمنون المحترفون المستقلون بحساب تقييم أقل من نصف ذلك حيث قدرت قيمة 12 وحدة للإيجار في شقة ترامب بارك أفينيو في عام 2010 بنحو 750 مليون دولار وفي عام 2020، قالت منظمة ترامب إن تلك الشقق نفسها تبلغ قيمتها 50 مليون دولار.

وقال المدعي العام إن البيانات المالية جعلت صافي ثروة ترامب يبدو أعلى بما يتراوح بين 850 مليون دولار و2.2 مليار دولار مما كانت عليه في الواقع.