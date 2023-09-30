السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حليف ترامب يتخلى عنه.. "سكوت" يعترف بالذنب في قضية التلاعب بانتخابات 2020

ترامب
ترامب

في تطور جديد في قضية اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالتلاعب بنتائج انتخابات الرئاسة الامريكية  2020، اعترف أحد الموالين والحلفاء لترامب بالذنب.

اعتراف سكوت هول بالتأمر لإلغاء نتائج الانتخابات في جورجيا 

واعترف سكوت هول، حليف الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، بالتآمر مع الرئيس السابق من أجل الغاء نتائج انتخابات 2020 في ولاية جورجيا.

ووفقا لما نقلته صحيفة ذا هيل الامريكية، فقد أبرم  الحليف الأبرز لترامب، اتفاق إقرار بالذنب، ليصبح أول متهم يعترف بالذنب في القضية الجنائية.

وأدلى "سكوت" بإفادة مسجلة، تم الكشف عنها في المحكمة، للمدعين العامين، وأظهر مقطع فيديو مباشر لإجراءات المحكمة اعتراف هول بالذنب في خمس تهم تتعلق بالتآمر لارتكاب تدخل متعمد في أداء واجبات الانتخابات.

وحُكم على هول بالسجن لمدة خمس سنوات، وغرامة قدرها 5000 دولار، و200 ساعة من خدمة المجتمع، وكتابة خطاب اعتذار إلى الولاية.

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جو بايدن: ترامب يمثل تهديدًا للديمقراطية ووحدة البلاد

 تهمة جديدة تلاحق ترامب.. احتيال مالى وتضخم قيمة ثروته

 وسبق واعتبر قاض في نيويورك أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، قد ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكرّرة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".

والقرار الصادر عن القاضي آرثر إنجورون،يمثّل نكسة للرئيس السابق عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنيّة الإثنين المقبل.

ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس دعوى مدنية ضد ترامب وابنيه بتهمة تقديمهم أرقاما "مضخمة بشكل صارخ" لبنوك وشركات تأمين، مطالبة المدعى عليهم بدفع تعويض يناهز 250 مليون دولار.

وقالت جيمس إن ترامب قام بتضخيم قيمة ثروته بمقدار 2.23 مليار دولار في تقاريره المالية التي قدمها للبنوك وشركات التأمين.

وأوضحت أن ترامب بالغ في تقدير قيمة منزله في مار إي لاغو بولاية فلوريدا، وشقته في "برج ترامب" في مانهاتن، ومختلف العقارات والممتلكات الأخرى الخاصة به.

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