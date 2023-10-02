بسبب العمر.. تحذيرات من انتخاب بايدن أو ترامب في سباق الرئاسة 2024

حذر سياسيون أمريكيون من تصويت الناخبين لكلا من الرئيس الحالي جو بايدن أو الرئيس السابق دونالد ترامب في سباق الانتخابات الامريكية المقررة في عام 2024 باعتبار كليهما غير قادر على قيادة الولايات المتحدة الفترة المقبلة.

مخاوف من عمر بايدن وترامب

وحذر ألكسندر بيرنز الكاتب في مجلة بوليتيكو الامريكية، من احتمال وفاة بايدن (80 عامًا) أو ترامب (77 عامًا) أثناء خدمتهم كرئيس، مشيرا إلى مدى "الهشاشة السياسية" في البيت الأبيض بسبب قدرات جو بايدن السياسي والذي اعتبره الكاتب بأنه مريض وذلك وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضح ألكسندر بيرنز أن بايدن وترامب واجها أسئلة حول لياقتهما العقلية والبدنية في حالة انتخابهما أو إعادة انتخابهما في عام 2024.

وتحت عنوان "موت فينشتاين تحذير لبايدن وترامب"، قال ألكسندر بيرنز في تقرير له بمجلة بوليتكو إن الوقت قد حان للسياسيين المسنين لمواجهة الواقع والحقائق بينما يتهمون المراسلون الصحفيون عندما يسألونهم عن أعمارهم بالأسئلة الهشة.

ويواجه بايدن (80 عاما) تساؤلات متزايدة بشأن صحته وشوهد مؤخرا وهو يتجول بعد أن قدم ميدالية لأحد قدامى المحاربين في فيتنام. ويبدو ترامب (77 عاما) في حالة بدنية أفضل، لكنه ادعى مؤخرا أن بايدن يمكن أن يقود الكوكب إلى الحرب العالمية الثانية.

وفاة ديان فينشتاين

ويأتي هذا المقال بعد أيام قليلة من وفاة عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا ديان فينشتاين، 90 عامًا، أثناء وجودها في منصبها بعد إصابتها بنوبة قلبية وسقوطها في المنزل كما كانت تعاني من ضعف الذاكرة.

وكتب بيرنز "يجب أن تكون وفاة فينشتاين أكثر من مروعة". "يجب أن يكون هذا تحذيرًا للأشخاص في كلا الحزبين الذين يعتقدون أن بإمكانهم تحويل موتهم إلى تقويم انتخابي أو جدول زمني شخصي لبناء الإرث."

وفي السنوات الأخيرة، واجه كل من بايدن وترامب استفسارات ومخاوف كبيرة بشأن صحتهما العقلية والجسدية. حيث يعد بايدن بالفعل أكبر رئيس منتخب في التاريخ وسيبلغ من العمر 86 عامًا إذا أكمل فترة ولايته الثانية وخرج من منصبه في يناير 2029.