الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سامنثا دريفز: أمريكا تصرف المليارات لدعم أوكرانيا ولا تستطيع تأمين حدودها

ترامب
ترامب

قالت سامنثا دريفز، مستشارة الرئيس السابق دونالد ترامب، إن تمويل أوكراينا  يقابل بعدم موافقة من الحزب الجمهوري، مؤكدة أن أمريكا تصرف أموالًا بالمليارات في حال لا تستطيع تأمين حدودها.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أننا شهدنا إنفاقًا ضخمًا ضر بالأمريكيين في الداخل، مشيرة إلى أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي فشلا في إقناع الداخل الأمريكي بضرورة تمويل أوكرانيا، وأمريكا عاجزة عن حل مشاكلها.

وتابعت أنه يوجد بعض الانقسام بين كتلة الحرية في النواب ومن الناحية السياسية فإن الاغلاق هوما يريده ناخبوهم 

مطالبات بعزل كيفن مكارثي رئيس النواب الأمريكي

وعن المطالبات بعزل كيفن مكارثي، رئيس النواب، قالت إن هناك انقسامًا كبيرًا داخل الحزب الجمهوري داخل النواب، كما أن تجمع الحرية لديه خطط سياسية للنجاح من خلال خلق المزيد من الفوضى وإلاطاحة بكيفين مكارثي. 

سامنثا دريفز أمريكا المليارات تمويل أوكراينا الحزب الجمهوري

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