"فوكس نيوز": بايدن يلجأ لمساعدات بديلة لأوكرانيا بعد عرقلة الكونجرس عمليات التمويل

أكدت تقارير أمريكية تصعيد الجمهوريين في الكونجرس ضد إدارة الرئيس جو بايدن والعمل على تقليص الدعم العسكري المقدم من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة روسيا.

وبحسب موقع "بانشبول نيوز" يعتزم رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي سحب 300 مليون دولار من ميزانية البنتاجون المخصصة لتدريب القوات الأوكرانية، وسط دعم كبير من معظم النواب لهذا القرار بسبب ارتفاع تكلفة دعم كييف في حربها ضد روسيا.

ولمواجهة هذا الأمر أكدت شبكة "فوكس نيوز" أن الرئيس بايدن وافق على إرسال عدد صغير من الصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا لدعم جهود الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحربية ضد روسيا.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس قدم العرض خلال اجتماعه مع زيلينسكي يوم الخميس الماضي، لكن لم يتم الكشف عن معلومات حول عدد ونوع وتاريخ التسليم حتى لا يقوض استخدام أوكرانيا للأسلحة.

وكان بايدن بحسب "فوكس نيوز" أعلن في وقت سابق عن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 325 مليون دولار لأوكرانيا بعد أن التقى زيلينسكي، الذي زار مبنى الكابيتول الخميس للمرة الثانية منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.

وفي ختام زيارته لواشنطن، التي تضمنت اجتماعات ومناقشات مع المشرعين ومسؤولي البنتاجون، التقى زيلينسكي مع بايدن في البيت الأبيض قبل الكشف عن الخطة البالغة قيمتها 325 مليون دولار.

ووفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية، تتضمن الحزمة أسلحة مضادة للدبابات ومعدات دفاع جوي وقذائف مدفعية ومعدات أخرى لتلبية احتياجات أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، ومع هذا لم يكشف مسؤولو الدفاع عن تضمين أنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى أتاكمز "ATACMS" ضمن حزمة المساعدات.

تفاصيل صفقة صواريخ أتاكمز لأوكرانيا

وكشفت "فوكس نيوز" أن أوكرانيا طلبت منذ أشهر صواريخ طويلة المدى من الولايات المتحدة، التي من شأنها أن تمكن من شن ضربات على أهداف تصل إلى 180 ميلاً، ما يجعل خطوط الإمداد الروسية وأهدافا عسكرية أخرى في مرمى الاستهداف المباشر.

ومع ذلك، أعرب المسؤولون الأمريكيون عن ترددهم في تسليم الأسلحة القوية بعيدة المدى إلى أوكرانيا خشية أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الحرب واستفزاز روسيا، فسبق وحذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن ستتجاوز "الخط الأحمر" بتزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى، محذرة من أن موسكو "تحتفظ بالحق في الدفاع عن أراضيها".

وقال مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى إن نظام ATACMS يقلل من قدرة المدفعية التي قدمتها الولايات المتحدة بالفعل إلى أوكرانيا، والمعروفة باسم نظام هيمارس "HIMARS" والذي يمكنه إطلاق ستة صواريخ في وقت واحد، ولكن إذا تم إعادة تجهيزه لإطلاق صواريخ من طراز أتاكمز "ATACMS"، فيمكنه إطلاق صاروخ واحد فقط في كل مرة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الأربعاء، إنه لا توجد خطط لإرسال ATACMS إلى أوكرانيا، لكن بايدن اتخذ قرار تقديم هذا السلاح لأوكرانيا عقب لقائه زيلينسكي يوم الخميس.