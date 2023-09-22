"القاهرة الإخبارية": أمريكا تقترب من إمداد أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" طويلة المدى

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تقترب من إمداد أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" طويلة المدى، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها اليوم الجمعة.

أمريكا تقدم 128 مليون دولار كمساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكى، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستقدم 128 مليون دولار كمساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا، بالإضافة إلى 197 مليون دولار أخرى على شكل أسلحة ومعدات في عملية تمت الموافقة عليها مسبقًاً.

وقال بلينكن - في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن"، الإخبارية الأمريكية- إن "الحزمة تشمل ذخائر دفاع جوي إضافية للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية ضد الهجمات الجوية الروسية الآن وفي الشتاء المقبل، حيث من المرجح أن تجدد روسيا هجماتها ضد البنية التحتية الحيوية الأوكرانية".

وأضاف "أنها تحتوي أيضًا على ذخائر مدفعية وقدرات مضادة للدروع، بالإضافة إلى ذخائر عنقودية؛ ما سيعزز قدرة أوكرانيا على مواصلة هجومها المضاد ضد القوات الروسية".

وجاء ذلك الإعلان الأمريكي خلال استقبال الرئيس جو بايدن لنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض اليوم.