الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": أمريكا تقترب من إمداد أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" طويلة المدى

مساعدة أمنية جديدة
مساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تقترب من إمداد أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" طويلة المدى، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها اليوم الجمعة.

 أمريكا تقدم 128 مليون دولار كمساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكى، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستقدم 128 مليون دولار كمساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا، بالإضافة إلى 197 مليون دولار أخرى على شكل أسلحة ومعدات في عملية تمت الموافقة عليها مسبقًاً.

وقال بلينكن - في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن"، الإخبارية الأمريكية- إن "الحزمة تشمل ذخائر دفاع جوي إضافية للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية ضد الهجمات الجوية الروسية الآن وفي الشتاء المقبل، حيث من المرجح أن تجدد روسيا هجماتها ضد البنية التحتية الحيوية الأوكرانية".

وأضاف "أنها تحتوي أيضًا على ذخائر مدفعية وقدرات مضادة للدروع، بالإضافة إلى ذخائر عنقودية؛ ما سيعزز قدرة أوكرانيا على مواصلة هجومها المضاد ضد القوات الروسية".

وجاء ذلك الإعلان الأمريكي خلال استقبال الرئيس جو بايدن لنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض اليوم.

بايدن جو بايدن الرئيس جو بايدن زيلينسكي وزير الخارجية الامريكي بلينكن

الأكثر قراءة

تفاصيل سقوط 12 عنصرًا إجراميًا شكلوا أخطر عصابة سرقات بالقليوبية

غدًا.. نظر 3 دعاوى باستبعاد لبيب و جعفر من انتخابات نادي الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك في الجولة 1

الآن.. أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في المحلات المصرية

كانت لها عندى فلوس وخُفت تفضحنى.. اعترافات موظف قتل سيدة فى أسيوط

"أنابيب البترول" تُطلق برنامجًا تدريبيًا للعاملين بها حول مستقبل الهيدروجين الأخضر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمس أيام.. ماذا فعل نتنياهو في نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة