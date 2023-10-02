رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 وشروط التحويل الإلكتروني

فتح الازهر التحويل بين المعاهد الأزهرية في 6 سبتمبر الماضي ولمدة شهر كامل وفق الشروط التي وضعتها وأعلنها عبر بوابة الازهر الإلكترونية، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 وشروط التحويل.

رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023

يستطيع الطلاب الراغبين في التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 تقديم طلب التحويل الكترونيًا بعد أن يتأكد ولي الأمر من توافر أماكن شاغرة في المعهد الذي يريد تحويل ابنه إليه، وبعد التأكد من وجود أماكن شاغرة عليه اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

اختيار المعهد الذي يرغب الطالب في التحويل إليه.

طباعة نسختين من الطلب المقدم.

تقديم الطلب إلى المعهد المحول إليه.

شروط التحويل بين المعاهد الأزهرية

حدد الأزهر الشريف شروط التحويل بين المعاهد الأزهرية، ومنها أن يكون الطالب ملتحقًا بأحد المعاهد الأزهرية، أن يكون الطالب حاصلًا على الدرجات المطلوبة للترقي إلى الصف الأعلى، أن يكون الطالب قد اجتاز امتحان اللغة الأجنبية الأولى والثانية، أن يكون الطالب قد حصل على موافقة الجهة المنقول منها.

ويمكن للطلاب التحويل من الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، يتم الإعلان عن نتائج التحويلات خلال أسبوع من انتهاء فترة تقديم الطلبات.

يذكر أن العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية قد بدأ في 30 سبتمبر الماضي، وفق التوجيهات التي أصدرها الأزهر الشريف ومنها أن تكون حصص مادة القرآن الكريم بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية في بداية اليوم الدراسي، وذلك في منشور تم تعميمه على جميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.