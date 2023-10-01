الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

تقديم المدينة الجامعية جامعة الأزهر وجدول التسكين

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

بدأ تسكين الطلاب في المدينة الجامعية جامعة الأزهر مع بداية العام الدراسي الجديد الشهر الجاري، وتستمر عملية تسجيل طلبات الالتحاق بـ المدينة الجامعة جامعة الأزهر للمتخلفين، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي تقديم المدينة الجامعية جامعة الأزهر وجدول التسكين. 

تقديم المدينة الجامعية جامعة الأزهر 

يستطيع الطلاب المتخلفين تقديم المدينة الجامعية جامعة الأزهر، من خلال الضغط على الرابط التالي: https://azu.edu.eg

ثم تسجيل البيانات الأساسية وهي اختر النوع « بنين – بنات »، اختر الكلية، اختر المدينة، اسم الطالب رباعى، رقم بطاقة الطالب، ادخال الرقم التأكيدي »، ثم الضغط على حفظ البيانات، بعد  عملية تسجيل بيانات الطالب الاساسية يتوجه إلى أقرب فرع فورى لسداد مبلغ 60 جنيها يتم الضغط على استكمال عملية التقديم تظهر هذة الشاشة. 

بعد عملية تسجيل بيانات الطالب الأساسية (الاسم والرقم القومى والكلية واختيار المدينة) يتوجه إلى أقرب فرع فورى لسداد مبلغ 60 جنيها كود الخدمة (6450)، طباعة الاستمارات الملحقة بموقع الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية واستكمال وملئ البيانات والتوجه إلى المدينة والمبنى محل السكن بإخطار نتيجة الطالبة وتقديم ملف السكن لمسئول المبنى المختص.

وكان تسكين المدينة الجامعية جامعة الأزهر قد بدأ أمس السبت الموافق 30 من سبتمبر 2023م، بعد تصديق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023 والأوراق المطلوبة

تعرف على موعد التقديم على المدينة الجامعية بالقاهرة

 

جدول تسكين طلاب المدن الجامعية الأزهرية 

الهندسة  2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023 

العلوم  2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023 

التجارة  2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023 

التربية  2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023 

الدراسات الإسلامية والعربية  2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023 

الأزهر للعلوم والتكنولوجيا  2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023 

الأزهر للعلوم الصحية  2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023 

 الأقاليم 

 أسيوط  2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023 

 القاهرة الجديدة  2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023 

 الدقهلية  2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023 

 سوهاج  2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023 

 قنا  2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023 

 المنيا  2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023 

 الغربية  2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023 

 الشرقية  2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023 

 بني سويف  2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023 

 الإسماعيلية  2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023 

 بورسعيد  2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023 

 دمياط  2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023 

 شمال سيناء  2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023 

 جنوب سيناء  2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023 

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عاجل.. اليوم.. بدء التسكين فى المدن الجامعية بجامعة الأزهر مع بداية العام الدراسى

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