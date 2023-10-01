بدأ تسكين الطلاب في المدينة الجامعية جامعة الأزهر مع بداية العام الدراسي الجديد الشهر الجاري، وتستمر عملية تسجيل طلبات الالتحاق بـ المدينة الجامعة جامعة الأزهر للمتخلفين، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي تقديم المدينة الجامعية جامعة الأزهر وجدول التسكين.

تقديم المدينة الجامعية جامعة الأزهر

يستطيع الطلاب المتخلفين تقديم المدينة الجامعية جامعة الأزهر، من خلال الضغط على الرابط التالي: https://azu.edu.eg

ثم تسجيل البيانات الأساسية وهي اختر النوع « بنين – بنات »، اختر الكلية، اختر المدينة، اسم الطالب رباعى، رقم بطاقة الطالب، ادخال الرقم التأكيدي »، ثم الضغط على حفظ البيانات، بعد عملية تسجيل بيانات الطالب الاساسية يتوجه إلى أقرب فرع فورى لسداد مبلغ 60 جنيها يتم الضغط على استكمال عملية التقديم تظهر هذة الشاشة.

بعد عملية تسجيل بيانات الطالب الأساسية (الاسم والرقم القومى والكلية واختيار المدينة) يتوجه إلى أقرب فرع فورى لسداد مبلغ 60 جنيها كود الخدمة (6450)، طباعة الاستمارات الملحقة بموقع الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية واستكمال وملئ البيانات والتوجه إلى المدينة والمبنى محل السكن بإخطار نتيجة الطالبة وتقديم ملف السكن لمسئول المبنى المختص.

وكان تسكين المدينة الجامعية جامعة الأزهر قد بدأ أمس السبت الموافق 30 من سبتمبر 2023م، بعد تصديق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

جدول تسكين طلاب المدن الجامعية الأزهرية

الهندسة 2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023

العلوم 2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023

التجارة 2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023

التربية 2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023

الدراسات الإسلامية والعربية 2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023

الأزهر للعلوم والتكنولوجيا 2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023

الأزهر للعلوم الصحية 2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023

الأقاليم

أسيوط 2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023

القاهرة الجديدة 2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023

الدقهلية 2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023

سوهاج 2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023

قنا 2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023

المنيا 2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023

الغربية 2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023

الشرقية 2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023

بني سويف 2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023

الإسماعيلية 2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023

بورسعيد 2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023

دمياط 2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023

شمال سيناء 2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023

جنوب سيناء 2 أكتوبر 2023 - 4 أكتوبر 2023