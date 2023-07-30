الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف موعد التقديم على المدينة الجامعية بالقاهرة

المدينة الجامعية
المدينة الجامعية بالقاهرة

يبحث الكثير من طلاب جامعة القاهرة المغتربين عن تفاصيل وموعد التقديم على المدينة الجامعية، بالتزامن مع اقتراب بدء العام الجامعي الجديد 2023-2024.

بحسب إدارة المدينة الجامعية، يتم فتح باب التقديم على المدينة الجامعية بالقاهرة، اعتبارًا من مطلع أغسطس المقبل، على أن تستمر لمدة شهر بالنسبة للطلاب القُدامى «سنوات النقل»، سواء من الذين سبق لهم الإقامة بالمدن فى السنوات السابقة أو الذين لم يسبق لهم الإقامة من قبل.
ضوابط التقديم على المدينة الجامعية 

وأوضحت إدارة المدينة الجامعية، أن التقديمات تتم من خلال موقع الزهراء الخاص بالمدن الجامعية بالقاهرة، مشددة على التزام الطلاب بالمواعيد المحددة للتقديم.

وأكدت، أنه لن يتم قبول أي طلبات أو التماسات للسكن قبل أو بعد المواعيد المقررة والمعلنة على الموقع.

تجدر الإشارة إلى مواصلة بعض كليات جامعة القاهرة، عقد اختبارات القدرات، استعدادًا لتنسيق الجامعات 2023، المقرر بدءه خلال أيام بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

3 لينكات متاحة| رابط نتيجة الصف الثالث الثانوى العام 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

السعودية تطبق التأشيرة الإلكترونية لمواطنى 12 دولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة