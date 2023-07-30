تعرف موعد التقديم على المدينة الجامعية بالقاهرة

يبحث الكثير من طلاب جامعة القاهرة المغتربين عن تفاصيل وموعد التقديم على المدينة الجامعية، بالتزامن مع اقتراب بدء العام الجامعي الجديد 2023-2024.

بحسب إدارة المدينة الجامعية، يتم فتح باب التقديم على المدينة الجامعية بالقاهرة، اعتبارًا من مطلع أغسطس المقبل، على أن تستمر لمدة شهر بالنسبة للطلاب القُدامى «سنوات النقل»، سواء من الذين سبق لهم الإقامة بالمدن فى السنوات السابقة أو الذين لم يسبق لهم الإقامة من قبل.

ضوابط التقديم على المدينة الجامعية

وأوضحت إدارة المدينة الجامعية، أن التقديمات تتم من خلال موقع الزهراء الخاص بالمدن الجامعية بالقاهرة، مشددة على التزام الطلاب بالمواعيد المحددة للتقديم.

وأكدت، أنه لن يتم قبول أي طلبات أو التماسات للسكن قبل أو بعد المواعيد المقررة والمعلنة على الموقع.

تجدر الإشارة إلى مواصلة بعض كليات جامعة القاهرة، عقد اختبارات القدرات، استعدادًا لتنسيق الجامعات 2023، المقرر بدءه خلال أيام بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.