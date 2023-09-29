الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

غدًا.. بدء التسكين في المدن الجامعية بجامعة الأزهر مع بداية العام الدراسي الجديد

د. سلامة داود
د. سلامة داود

صدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على موعد بدء التسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بداية من غدٍ السبت الموافق 30 من سبتمبر 2023م، ومع بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم نشر الرابط الذي يستطيع الطالب أو الطالبة الدخول عليه للاستعلام عن نتيجة تسكينه في المدينة الجامعية.

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وأضاف رئيس الجامعة بأنه تم إعداد جدول زمني لتسكين الطلاب موضَّحًا به موعد تسكين كل كلية (بنين - بنات)، وأهاب فضيلته بأهمية التزام كل طالب وطالبة بمواعيد السكن المقررة لكل كلية، لافتا إلى أهمية تجهيز كل طالب لملف التسكين الخاص به.

جدير بالذكر أن المدينة الجامعية للطلاب والطالبات شهدت عمليات صيانة ورفع كفاءة في مدينة الطالبات، بجانب ذلك تشهد المدينة الجامعية للطلاب أعمال تجديد بدأت بمسجد المدينة الجامعية ومرورًا ببعض مباني مدينة نصر أ.

الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر التسكين بالمدن الجامعية

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