الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بدء التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثانية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر.. اليوم

التسجيل الإلكتروني
التسجيل الإلكتروني

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التسجيل الإلكتروني اليوم الأحد، للالتحاق بالمدن الجامعية بـ جامعة الأزهر وحتى 30 من أكتوبر الجاري 2023.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، صدق على بدء المرحلة الثانية للتقديم للمدن الجامعية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تختص بالطلاب والطالبات الجدد في العام الدراسي الجديد 2024/ 2023، بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم "بحري - قبلي".

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كما أوضح أنه خلال تلك الفترة فإن التقديم متاح أمام الطلاب والطالبات القدامى والذين تخلفوا ولم يتمكنوا من التقديم خلال المرحلة الأولى.

وشدد على ضرورة كتابة البيانات صحيحة وخالية من الأخطاء، لافتًا إلى أن أي طالب يقوم بتسجيل بيانات غير صحيحة يسقط حقه في القبول في المدينة الجامعية، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية إذا ثبت عدم صحة البيانات التي قام الطالب بتسجيلها، لافتًا إلى أن تسجيل البيانات يكون من خلال هذا الرابط: 

https://azu.edu.eg/azharsr/Home/Startpage

الدكتور محمد الشربيني رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التسجيل الإلكترونى المدن الجامعية بجامعة الأزهر الجامعة لشئون التعليم الدكتور سلامة داود

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