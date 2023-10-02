أخبار فاتتك| حريق بمديرية أمن الإسماعيلية.. ووزير التموين يكشف حجم مخزون القمح

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الدفع بـ50 سيارة إسعاف إلى موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. ورفع حالة الطوارئ

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية، للمزيد اضغط هنا.

هيئة قناة السويس تدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية

دفعت هيئة قناة السويس بعدد من سيارات الإطفاء للمشاركة في السيطرة على حريق هائل اندلع في مديرية أمن الإسماعيلية، للمزيد اضغط هنا.

الرئيس السيسى: القطاع المصرفى كان له دور كبير خلال السنوات الماضية

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه الشكر للبنك المركزي المصري، مؤكدًا أن القطاع المصرفي كان له دور كبير خلال السنوات الماضية، للمزيد اضغط هنا.

خالد زكي بعد تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي: "نفسي أمثل لآخر يوم في عمري"

كرمت إدارة الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الفنان خالد زكي في حفل افتتاح المهرجان المقام حاليًا على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية، للمزيد اضغط هنا.

الكونفيدرالية.. اتحاد العاصمة الجزائرى ينجو من فخ الفتح الرباطى ويبلغ دور المجموعات

بلغ اتحاد العاصمة الجزائري، حامل لقب بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية"، دور المجموعات بالمسابقة، رغم تعادله مع ضيفه الفتح الرباطي، دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران غربي الجزائر، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني، للمزيد اضغط هنا.

يكفي لهذه المدة.. وزير التموين يكشف حجم مخزون مصر من القمح

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حجم مخزون مصر من القمح، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد وجه قبل حدوث جائحة كورونا أن يصل الاحتياطي الاستراتيجي لـ6 أشهر، للمزيد اضغط هنا.