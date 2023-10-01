الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد زكي بعد تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي: "نفسي أمثل لأخر يوم في عمري"

خالد زكي
خالد زكي

كرمت إدارة الدورة الـ 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الفنان خالد زكي في حفل افتتاح المهرجان المقام حاليا على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية.

 

وأعرب زكى عن سعادته بالتكريم موجها الشكر لرئيس المهرجان الأمير أباظة على اختياره للتكريم في واحد من أعرق المهرجانات الفنية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يمنحه مزيد من القدرة على العطاء وتقديم أعمال جيدة فى المرحلة المقبلة.

 

وأضاف خالد زكي: “يارب أقدر أمثل لأخر يوم في حياتي”.

 

وجاء اختيار خالد زكي للتكريم تقديراً لتميزة الفني والأدوار المؤثرة التي شارك بها طوال مشواره الفني سواء بالسينما أو التليفزيون، حيث شارك في العديد من الأفلام منها (طباخ الريس، فتح عينيك، السفارة في العمارة، ملاكي إسكندرية )، كما قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها (الدوائر المغلقة، زمن الأقوياء، الشهد و الدموع).

 

وحضر حفل الافتتاح كل من: النجمة إلهام شاهين، جومانا مراد، المخرج علي بدرخان، والفنان خالد زكي، محمود حميدة، محمد رياض، عبد الرحيم كمال، المخرج محمد عبد العزيز، والمخرج عمر عبد العزيز، شيرين، ونرمين الفقي، منال سلامة، المخرج هاني لاشين وزوجته.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.

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