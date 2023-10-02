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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

مع بداية الساعات المبكرة يسعى المسلمون لترديد الأدعية والأذكار لمعرفة أدعية الصباح اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 عبر جوجل، تقربا من الله عز وجل، ولاغتنام الفرص لاكتساب الثواب.  

أدعية الصباح اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور دعاء الفجر وأدعية الصباح اليوم الإثنين 2- 10- 2023.

أذكار الصباح اليوم الإثنين

"اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه، وتنفس الصُبح بأمره، بلِغنا أسمى مراتب الدُنيا وأعلى منازل الآخرة، اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء، وبركة العطاء".

"اللهم صب علينا الخير صبًا صبًا ولا تجعل عيشنا كدًا كدًا".

"يا رب اجعل لنا من أمرنا فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقًا حلالًا واسعًا".

"اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، وأجبر خاطري، جبرًا أنت وليه، يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرًا، ولا تحن لي قامة، ولا تفضح لي سرًا، ولا تكسر لي ظهرًا".

"اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، اللهم قلوبنا بين يديك فـارزقها الثبات والراحة.

"اللهم ارزقني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له وخير من عندك لا عدد له".

اللهمَّ آلف بين قلوبِنا، وأصلِح ذاتَ بيننا، واهدِنا سُبل السلام، ونجِّنا من الظلماتِ إلى النور، وجنّبنا الفواحِش، وبارِك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وتُب علينا إنك أنتَ التواب الرحيم.

اللهمَّ إنكَ أعطيتني خير الإخوان في الدنيا، فلا تحرمني صحبتهم في الآخرة، اللهمَّ أسعدهم، وفرج همهُم، وحقق آمالهم، واجعل الجنة دارهم وقرارهم، واشفهم من كلِ مرضٍ يارب، واجمعني بهم في جناتِ النعيم.

اللهَّم إني أسالك توفيقًا في طريقي، وراحةً في نفسي، وتَيسيرًا في أمري، ربّ أعوذ بك من شَتاتِ الأمر، ومسّ الضُّر، وضيق الصدر. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.

اللهم أرزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لاتمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم لاتسلط علينا بذنوبنا من لايخافك فينا ولا يرحمنا. اللهمَّ اكتب لي تغييرًا للأفضل في نفسي وحالي، وحقّق لي ما أتمنى، ولا تجعلني وجعًا ولا عبئًا لأحدٍ من خلقك، اللهُمّ لا تحرمني خَيرك بقلةِ شُكري،

ولا تخِذلني بقلةِ صَبري، ولا تُحاسِبني بقلةِ اسَتغفاري، فأنت الكريمُ الذي وسِعَت رحَمتُكَ كُل شيء.

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اللهمَّ اهدنا، اللهمَّ اهدنا، اللهمَّ اهدنا هدايةً لا نرتَدُ بعدها أبدًا، وأسعدنا سعادةً لا نشقى بعدها أبدًا، وأنزل علينا رحمتك يا ربّ العالمين.
اللهمَّ بشّرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشّرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى، اللهمَّ بشرني بما أنتظره منك وأنت خير المبشرين.

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