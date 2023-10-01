الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس النواب الأمريكي: المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا

رئيس النواب الأمريكي
رئيس النواب الأمريكي

صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي أن المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا، في إشارة إلى المشاكل على الحدود الأمريكية.

وقال مكارثي في مقابلة مع شبكة سي بي إس:"أولويتي هي أمريكا وحدودنا، أنا أؤيد تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها، لكن أولا وقبل كل شيء، أؤيد تعزيز الحدود".

ولفت مكارثي إلي أن البيت الأبيض لديه الآن أكثر من ثلاثة مليارات دولار لمساعدة كييف. 

أضاف رئيس النواب الأمريكي أنه إذا ظهرت مشاكل في تخصيص الأموال، فإن الجمهوريين في مجلس النواب مستعدون لمناقشة الحلول الممكنة.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال مات جايتس، إنه سيحاول عزل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهو زميل جمهوري، من منصبه القيادي هذا الأسبوع بعد أن اعتمد مكارثي على دعم الديمقراطيين لتمرير تشريع تجنب إغلاق الحكومة.

وقال جايتس، وهو عدو مكارثي منذ فترة طويلة إن مكارثي ارتكب “انتهاك مادي وقح” للاتفاقات التي أبرمها مع الجمهوريين في مجلس النواب في يناير عندما ترشح لمنصب رئيس مجلس النواب، ونتيجة لذلك، قال جايتس إنه سيقدم “ اقتراحًا لإخلاء الكرسي”، كما تسمح قواعد مجلس النواب.

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ولم يتم عزل أي متحدث من منصبه من خلال مثل هذه الخطوة، ويمكن تقديم تصويتات إجرائية لوقف الاقتراح أو قد يؤدي ذلك إلى تصويت في مجلس النواب حول ما إذا كان ينبغي أن يظل مكارثي، الجمهوري من كاليفورنيا، رئيسًا للمجلس.

وقال جايتس الجمهوري عن ولاية فلوريدا، لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة CNN: "أعتقد أننا بحاجة إلى التخلص من المسكنات، أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدمًا بقيادة جديدة يمكن أن تكون جديرة بالثقة.

ويحظى مكارثي بدعم أغلبية كبيرة من الجمهوريين في مجلس النواب، ولكن بما أن الحزب الجمهوري يتمتع بمثل هذه الأغلبية الضئيلة، فقد يحتاج إلى أصوات بعض الديمقراطيين للاحتفاظ بمنصبه.

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