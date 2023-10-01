نائب جمهورى: تحركات لعزل رئيس مجلس النواب الأمريكى بسبب انتهاكاته

قال النائب مات جايتس يوم الأحد، إنه سيحاول عزل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهو زميل جمهوري، من منصبه القيادي هذا الأسبوع بعد أن اعتمد مكارثي على دعم الديمقراطيين لتمرير تشريع تجنب إغلاق الحكومة.

وقال جايتس، وهو عدو مكارثي منذ فترة طويلة، إن مكارثي ارتكب “انتهاك مادي وقح” للاتفاقات التي أبرمها مع الجمهوريين في مجلس النواب في يناير عندما ترشح لمنصب رئيس مجلس النواب، ونتيجة لذلك، قال جايتس إنه سيقدم “ اقتراحًا لإخلاء الكرسي”، كما تسمح قواعد مجلس النواب.

ولم يتم عزل أي متحدث من منصبه من خلال مثل هذه الخطوة، ويمكن تقديم تصويتات إجرائية لوقف الاقتراح أو قد يؤدي ذلك إلى تصويت في مجلس النواب حول ما إذا كان ينبغي أن يظل مكارثي، الجمهوري من كاليفورنيا، رئيسًا للمجلس.

وقال جايتس، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة CNN: "أعتقد أننا بحاجة إلى التخلص من المسكنات، أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدمًا بقيادة جديدة يمكن أن تكون جديرة بالثقة."

مكارثى يحظى بأغلبية كبيرة

ويحظى مكارثي بدعم أغلبية كبيرة من الجمهوريين في مجلس النواب، ولكن بما أن الحزب الجمهوري يتمتع بمثل هذه الأغلبية الضئيلة، فقد يحتاج إلى أصوات بعض الديمقراطيين للاحتفاظ بمنصبه.

قال جايتس: “الطريقة الوحيدة لكي يصبح كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب في نهاية الأسبوع المقبل هي أن ينقذه الديمقراطيون”.

تسمح قواعد مجلس النواب لأي مشرع منفرد - ديمقراطي أو جمهوري - بتقديم "اقتراح لإخلاء الرئيس"، وهي في الأساس محاولة لإطاحة رئيس مجلس النواب من هذا المنصب القيادي من خلال قرار مميز.

وفي يناير، وافق مكارثي، على أمل استرضاء البعض من اليمين المتشدد بينما كان يناضل من أجل الحصول على أصواتهم لمنصب رئيس المجلس، على منح ما لا يقل عن خمسة أعضاء جمهوريين القدرة على بدء التصويت لإقالته. ولكن عندما لم يكن ذلك كافيا في نظر منتقديه، وافق على خفض تلك العتبة إلى عتبة واحدة ــ النظام الذي كان تاريخيا هو القاعدة.