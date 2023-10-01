الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. النواب الأمريكى يوافق على مقترح لتجنب الإغلاق الحكومى

مجلس النواب الأمريكى
مجلس النواب الأمريكى

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع تمويل مؤقت للحكومة لحين التوصل إلى تسوية بشأن الاتفاق الحكومي، ما يزيد فرص تجنب حدوث إغلاق جزئي هو الرابع في الولايات المتحدة في 10 أعوام.

وصوت مجلس النواب على مقترح رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي بتمويل الإنفاق الحكومي لمدة 45 يوما، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية منها قناة "الحرة".

وعرقلت الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري التوصل إلى اتفاق مبكر نتيجة تباين وجهات النظر بشأن عدة قضايا، بينها مستوى الإنفاق الحكومي وتمويل أوكرانيا.

وتم تمرير مشروع التمويل المؤقت إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت عليه.

ويتعين على المجلسين الشيوخ (يسيطر عليه الديمقراطيون) والنواب (يسيطر عليه الجمهوريون) إرسال أي مشروع قانون إلى مكتب الرئيس جو بايدن من أجل توقيعه ليصبح نافذا.

ومنذ أسابيع، يخوض الديمقراطيون والجمهوريون مباحثات وصلت إلى طريق مسدود الجمعة، للتوصل إلى اتفاق على بعض النفقات في موازنة العام المقبل، ما يعني أن عديد المؤسسات لن تحصل على تمويل نفقاتها.

وتمكن الجمهوريون في مجلس النواب من إجهاض إقرار مجموعة مشاريع قوانين معتادة، التي تحدد ميزانيات بعض الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ الأحد.

وبذلك، لن تتمكن مؤسسات مثل المتاحف والمتنزهات وبعض المؤسسات الضريبية وبعض المطارات من أداء مهامها كالمعتاد، لعدم توفر السيولة اللازمة لصرف الرواتب، إلى جانب النفقات التشغيلية. 

النواب الأمريكي الاغلاق الحكومي الكونجرس تمويل الحكومة

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