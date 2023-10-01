الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأحرار الاشتراكيين" يؤكد دعمه للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

طارق درويش
طارق درويش

علّق طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، علي كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن الرئيس السيسى وضع خطة اقتصادية شاملة فى كافة المجالات، مضيفًا أن الحزب يؤكد دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتًا إلى أن السيسى وضع يده على المشكلات العالقة ومواطن الضعف التى أثرت على الوطن.

أوضح أن الرئيس عمل علي وجود أفكار لمواجهة المشكلات والعمل علي حلها، موضحًا أن تم وضع خطط وخبرات ودراسات وفكر وإبداع وشجاعة القرار والتصدى لهذه القضايا بقوة.

السيسي اكسترا نيوز حزب الاحرار الاشتراكيين

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