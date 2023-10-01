الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة بقيمة تريليون جنيه.

تصريحات الرئيس بخصوص قانون الإيجار القديم

وأضاف خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز": بخصوص قانون الإيجار القديم "ده حرام علينا يفضلوا مقفولين".

وتابع: "بنتكلم عن كتلة سكانية اتنفذ فيها القانون سنة 62، واللي كانوا موجودين ساعتها واستفادوا، هل هو هيفضل مدى حياتهم وحياة أبنائهم".

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