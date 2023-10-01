الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن موضوعات الوحدات الشاغرة، والتي قدرت بنحو 2 مليون وحدة سكنية، قائلًا: "ما لم يكن هناك قانون يخلي الناس تنسى ثقافة الخوف على الوحدة السكنية اللي ممكن تديها لحد هتفضل الفكرة دي غير قابلة النجاح".

وأضاف خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز": "اتشكلت ثقافة خلال السنوات الماضية، وهي الخوف على الوحدة السكنية، وكانت القوانين تقف عقبة بين إحساس الأمان لصاحب الشقة أو صاحب البيت، وبالتالي هو يفضل أنه لا يبيعها ويقفلها".

وتابع: "ما لم يكن هناك قانون قوي حاسم سريع للموضوع ده هتفقد الـ 2 مليون وحدة سكنية، ولو قلنا المتوسط بتاعهم 500 ألف هيصل سعرهم تريليون جنيه، وده بفقده كفرصة وبفقد الناس يتسهلها لأن إيجارها أكيد مش في الوحدة الجديدة".

وواصل: "أنا بعاتب نفسي وأعاتب الكل، بقولها للكل ولأعضاء الحوار الوطني، ليه النقطة دي لا يتم مناقشتها بشكل جيد".

الإيجارات القديمة عقبة أمام ملف الإسكان

وعن الإيجارات القديمة، أكد الرئيس السيسي أن الناس لا تفضل الحديث عنها باعتبارها مكتسبات، والناس غلابة، قائلًا: "الناس بتقول لا دي مكتسبات، والناس اللي عملت المكتسبات دي الله يرحمهم واللي مستفيدين دلوقتي أحفادهم ولازم الموضوع ينتهي بقى".

واستطرد: "بنتكلم عن كتلة سكانية اتنفذ فيها القانون سنة 62، واللي كانوا موجودين ساعتها واستفادوا، هل هو هيفضل مدى حياتهم وحياة أبنائهم، أنا بشوف النقاش وأقراه ويقولك أصل ده الناس غلابة، وأنا بقول الناس ماتت واللي بعدهم ماتوا ولسه أنت ماسك في الموضوع".

ولفت الرئيس السيسي إلى أن القانون القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة، بقيمة تريليون جنيه، قائلًا: "ده حرام علينا يفضلوا مقفولين".