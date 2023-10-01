الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: السكة الحديد والمترو أصول مصر ولازم نحافظ عليها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن السكة الحديد ومترو الأنفاق هما أرصدة مصر وأصولها.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز": "مينفعش نختزل العلاقة بتاع الأصل بأنك تخفض سعر التذكرة يبقى أنت بتضيع الأصل.. بقولكم علشان الناس تفهم".

وتابع: "أنت مكلف المترو 100 مليار، طيب الناس لازم تعرف كلها جاي قرض يعني سلف، والحكاية لما كنا بنتكلم في الموضوع ده هو بياخد الجانب الجميل اللى هو نخلى التذكرة ما تغلاش، وأنا ببص على التجربة لما كانت الفكرة كده في الخمسين سنة اللى فاتوا كان مترو حلوان، طلبت مني يا كامل- (كامل الوزير وزير النقل)- 25 مليار جنيه علشان نرفع كفاءته، قلتلك يا كامل يعني أنت جاي دلوقتي والمترو ما بيجبش تكاليف تشغيله مش تكاليف الأصل أو إحلاله أو إصلاحه.. أنت جاي عاوز تغير العربيات ده 25 مليار ساعتها.. لو النهارده يبقى بنتكلم عن 50 أو 60 مليار".

عبدالفتاح السيسي السكة الحديد ترو الانفاق مؤتمر حكاية وطن

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