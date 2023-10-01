الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل دعوى بطلان قرار الرياضة بزوال صفة نائب رئيس سموحة لـ22 أكتوبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدائرة الثانية اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقدمة من جانب الدكتور عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة، ضد قرار وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بزوال صفة نائب رئيس النادى عنه لجلسة 22 أكتوبر المقبل.

وشهدت الجلسة الماضية مفاجأة كبيرة بعدما حضر محامي نادي سموحة، وأقر على غير الحقيقة أن إدارة النادي هي من منعت اللواء سعيد رشاد من الترشح على منصب النائب خلال الانتخابات الماضية، في محاولة منه لمنع المحكمة من قبول دعوى عمر الغنيمي.

 

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وإقرار محامي سموحة يأتي على غير الحقيقة خاصة وأن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية أقرت في مستند رسمي عدم ترشح اللواء سعيد رشاد في الانتخابات من الأساس، حتى يتم منعه من الترشح، وبالتالي إلغاء نتيجة الانتخابات وزوال صفة نائب رئيس سموحة عن الغنيمي.

 يذكر أن الدكتور عمر الغنيمي نجح في انتخابات سموحة وأصبح نائبًا للرئيس بأغلبية أصوات الجمعية العمومية قبل أن يصدر قرار وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، بزوال الصفة عنه بحجة إلغاء نتيجة الانتخابات على منصب النائب بسبب حكم قضائي صادر لصالح اللواء سعيد رشاد.

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