القضاء الإداري يحدد موعد نظر دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة غدًا، لنظر دعوى تطالب بشطب المحامي منتصر الزيات من سجلات نقابة المحامين بسبب انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، أمام الدائرة الثانية.

تقدم المحامي هاني سامح بدعوى بمجلس الدولة حملت الرقم 54388 لسنة 77 قضائية أمام الدائرة الثانية للنقابات المهنية تطالب بشطب منتصر الزيات من سجلات المحامين.

وطالبت الدعوى، بإلغاء القرار الصادر بقيد محمد المنتصر عبد المنعم علي وشهرته منتصر الزيات بالجدول العام للمحامين بما يترتب عليه من أثر بإسقاط قيد المذكور من جداول المحامين المشتغلين لكونه تكفيري متطرف دعى لقتل واغتيال الكتاب والأدباء ومجد وأيد جريمة اغتيال الأديب فرج فودة ولصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية اهانة القضاء.

وجاء في الصحيفة، أنه قد استقرت أحكام مجلس الدولة على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة فكانت أحكام استبعاد الإرهابي منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين وأشارت الدعوى أن أخطر شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك هي الدموية والدعوة للتكفير والقتل خاصة أن ارتبطت بجماعات الضلال والتطرف وأشارت إلى أن الإرهابي التكفيري منتصر الزيات حسب وصف صحيفة الدعوى خرج علانية على شاشة قناة المحور وفي المحافل الإعلامية وبين أتباعه من الشباب المغيب والمتطرف دينيا بالدعوة إلى قتل كل كاتب ينتهج ويماثل خطى الأديب فرج فودة.

وأشارت القضية، إلى أن منتصر الزيات أشاد باغتيال فرج فودة وقال بإنه لو بعث فسيدعوا الى اغتياله ألف مرة.

يذكر أن هاني سامح تقدم بالبلاغ رقم ٤٧٦٦٣٧ إلى نيابة أمن الدولة العليا وهو قيد الفحص وفيه قيام منتصر الزيات محامي الجماعات بالقول وفق فيديو المرفق بالعريضة والتحريض بما نصه عن الأديب فرج فودة: «فرج فودة قتل ويستحق القتل مائة مرة ولو بعث من جديد سيقتل من جديد محدش هايخوفنا بقضية فرج فودة..فرج فودة كافر..يحظى بمحظيات ويتلقى دعم من الكنيسة ..حكمه القتل وقد قتل ويستحق القتل والشباب اللي قتلوه افتئتوا على السلطة فقط.. ولكن قرار القتل كان قرارا صائبا ولو بعث فرج فودة مرة أخرى يقتل.. وأي أحد وأي مفكر يتكلم زي فرج فودة النهاردة أنا أدعوا الى اغتياله».

وجتؤ في البلاغ، أن الزيات ارتكب على منصة إرهابية جرائم سب رموز الدولة وتمجيد أعمال الأخوان الإرهابية، وجاء في البلاغ قيام الزيات بحشد لجماعات الإخوان والمتطرفين للتجمهر أمام محكمة القضاء الإداري أثناء جلسة إسقاط قيده من سجلات المحامين.