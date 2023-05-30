دعوى تطالب بشطب منتصر الزيات من سجلات المحامين

تقدم المحامي هاني سامح بدعوى بمجلس الدولة حملت الرقم 54388 لسنة 77 قضائية أمام الدائرة الثانية للنقابات المهنية تطالب بشطب منتصر الزيات من سجلات المحامين.

وجاء في الدعوى “أنه قد استقرت أحكام مجلس الدولة على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة فكانت أحكام استبعاد الإرهابي منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين”.

وأشارت إلى أن “أخطر شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك هي الدموية والدعوة للتكفير والقتل خاصة إن ارتبطت بجماعات الضلال والتطرف، والإرهابي التكفيري منتصر الزيات حسب وصف الصحيفة خرج علانية على شاشة قناة (المحور) وفي المحافل الإعلامية وبين أتباعه من الشباب المغيب والمتطرف دينياً بالدعوة إلى قتل كل كاتب ينتهج ويماثل خطى الأديب فرج فودة”.

وأوضحت أن “منتصر الزيات أشاد باغتيال فرج فودة وقال إن فودة لو بعث فسيدعوا إلى اغتياله ألف مرة وقال إنه سيقتل أي متشيع بمصر وسيقطع رقبته وكل هذا غيض من فيض مستنقع الإرهاب الدموي الآسن الغارق به قلب ووجدان هذا المتطرف التكفيري”، وفق الدعوى.

اختصمت الدعوى نقيب المحامين والنائب العام وجاء في طلبات الصحيفة إلغاء القرار الصادر بقيد محمد المنتصر عبد المنعم علي وشهرته منتصر الزيات بالجدول العام للمحامين بما يترتب عليه من اثر بإسقاط قيد المذكور من جداول المحامين المشتغلين لكونه “تكفيري متطرف دعى لقتل واغتيال الكتاب والأدباء ومجد وأيد جريمة اغتيال الأديب فرج فودة ولصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية اهانة القضاء ولافتقاره الإلتزام في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وانحسار شرط حسن السيرة والسلوك وصدور أحكام جنائية نهائية وباتة حياله مع ما يترتب على ذلك من اثار، وطالبت كذلك بإلزام النيابة العامة برفع الدعوى التأديبية ضد منتصر الزيات مع وقفه".