لو فاتك التريند| رشا سامى العدل تروي اللحظات الأخيرة في حياة شقيقها.. وقرار جديد بشأن إلغاء هدف ليفربول

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات الماضية ما بين أخبار فنية وأخرى اجتماعية، وفى هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار التريند خلال الساعات الماضية:

"لقنته الشهادة".. رشا سامى العدل تروى اللحظات الأخيرة فى حياة شقيقها

كشفت رشا سامي العدل، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شقيقها الصغير المخرج أحمد سامي العدل، والذي وافته المنية، أمس، قبل ساعات قليلة من خضوعه لعملية جراحية في القلب.

ونشرت رشا سامي العدل، صورة تجمعها مع شقيقها أحمد سامي العدل في طفولته، عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "قاعدين على البحر في دهب ساعة غروب بنضحك ونعيط سوا، ونشتكي لبعض قد إيه أبونا وحشنا وقد إيه الحياة من غيره صعبة.. فضفضنا لبعض ووعدنا بعض بحاجات كتير".

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صور جديدة من كواليس تصوير "الإسكندرانى" لـ أحمد العوضى

يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير أحداث فيلمه الجديد "الإسكندراني" بقيادة المخرج خالد يوسف، في أول تعاون بينهما ومشاركة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، تمهيدًا لطرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

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وزير الكهرباء: جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كشفتا أهمية تأمين الطاقة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس المجلس الوزاري العربي للكهرباء، في افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس اليوم، إن المتغيرات التي حدثت في سوق الطاقة العالمية خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي من بينها أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أوضحت جليًا أهمية تأمين إمدادات الطاقة لكل دولة، كما أن وجود تكتلات إقليمية كان له الأثر الكبير على إدارة سوق الطاقة العالمية.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال كلمته فى افتتاح المجلس الوزاري العربي للكهرباء الاستثنائي اليوم بجامعة الدول العربية، أن ما يؤكد أهمية الربط الكهربائي العربي كأهم المشروعات التكاملية العربية، والذي يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة لتبادل الكهرباء لضمان المزيد من الطاقة المستدامة ولتحقيق تكامل الطاقة على مستوى الدول العربية ويزيل العوائق.

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بعد إلغاء هدف ليفربول.. قرار جديد من لجنة الحكام بشأن حكم الـVAR

أصدرت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي قرارًا جديدًا بشأن حكم الفيديو لمباراة ليفربول وتوتنهام في البريميرليج.

وكان فريق ليفربول قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



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