انهيار والدته.. تشييع جثمان نجل سامى العدل من مسجد الفاروق بالمعادى

شيّع جثمان أحمد سامي العدل، منذ قليل، من مسجد الفاروق بمنطقة المعادي إلى مثواه الأخير ودفنه في مقابر العائلة، وسط حضور عدد من أفراد العائلة والأصدقاء والمقربين.

جنازة نجل سامي العدل

ودخلت والدة الراحل أحمد سامي العدل السيدة ماجدة نور الدين، في نوبة بكاء وصراخ شديد أثناء توديع الجثمان وفي مراسم الجنازة الأخيرة.

وحرص كل من المنتج جمال العدل ومحمد العدل، والسيناريست مدحت العدل، والمخرج ماندو، والفنانة هنادي مهنا، والمخرج عمرو سلامة على حضور الجنازة وتقديم واجب العزاء لأسرة الشاب الراحل.

وفاة نجل سامي العدل

وكان خالد سامي العدل، نجل الفنان الكبير الراحل سامي العدل، أعلن وفاة شقيقه الممثل الشاب والمخرج "أحمد"، في منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" قائلا: "توفى إلى رحمة الله تعالى أخويا أحمد سامي العدل.. نسألكم الدعاء له".

أحمد سامي العدل، كان يعمل كمساعد مخرج، وشارك بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" الذي قدَّمت بطولته الفنانة يسرا، ومسلسل "حارة اليهود"، كما عمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، الذي قامت ببطولته الفنانة يسرا، والفنان كريم فهمي.

المتحدة تنعي نجل سامي العدل

وتقدمت الشركة المتحدة والعاملون بها، بخالص التعازي لعائلة العدل، في وفاة فقيدها أحمد سامي العدل نجل الفنان سامي العدل، وأعربت عن خالص عزائها للأسرة، متمنية للفقيد أن يشمله المولى برحمته.