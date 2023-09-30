وفاة نجل سامى العدل

أعلن خالد سامي العدل، نجل الفنان الكبير الراحل سامي العدل، عن وفاة شقيقه الممثل الشاب والمخرج "أحمد"، وذلك من خلال منشور رسمي كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" جاء فيه: "توفي إلى رحمة الله تعالى أخويا أحمد سامي العدل.. نسألكم الدعاء له".

أحمد سامي العدل، كان يعمل كمساعد مخرج، وشارك بالتمثيل في مسلسل «فوق مستوى الشبهات» الذي قدَّمت بطولته الفنانة يسرا، ومسلسل «حارة اليهود»، كما عمل مساعد مخرج في مسلسل «الحساب يجمع»، الذي قامت ببطولته الفنانة يسرا، والفنان كريم فهمي.

وفاة نجل الفنان سامي العدل

وبمجرد كتابة المنشور، سرعان ما انهالت التعليقات متمنين للفقيد الرحمة والمغفرة، ولأسرته الصبر والسلوان.

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد ومكان الجنازة والعزاء.

منشور خالد سامي العدل

سامي العدل

ورحل الفنان سامي العدل عن عالمنا يوم 10 يوليو من عام 2015 عن عمر يناهز 68 عامًا؛ بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب، وشارك في الجنازة والعزاء عدد كبير من نجوم ونجمات الفن في مصر والوطن العربي.

ولِدَ الراحل سامي العدل في 2 نوفمبر 1946 بمدينة المنصورة، ودرس التمثيل بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وبعد تخرجه عمل في مسرح التليفزيون، وجسَّد أول دور له في فيلم "كلمة شرف"، لكن كان تراوده فكرة الإنتاج من حينٍ إلى آخر، حتى قرر إنشاء شركة "العدل فيلم" في منتصف الثمانينيات.