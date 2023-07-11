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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ابنة سامى العدل: كان بيمثل وهو سايب إيده.. وهذه وصيته الأخيرة

رشا سامي العدل
رشا سامي العدل

قالت رشا سامي العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، إن والدها كان قنوعًا وراضيًا، ورغم أنه كان لديه إمكانية ينتج لنفسه بطولة مطلقة، لكنه كان يحب التمثيل، ولم يضع نفسه في مكان لا يرى نفسه فيه، أراد يستمتع إنه بيمثل "وهو سايب إيده".

 

وأضافت رشا سامي العدل، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو خليل، في برنامج من مصر على قناة cbc، أن والدها لم يكن ضد تمثيل بناته، وأنها مثلت في أكثر من عمل إذاعي معه، لكنها تربت خارج مصر، ولا تحب الشللية والواسطة، مردفة: "لهذا لست ممن تجدهم يعملون 24 ساعة".

وأشارت إلى أن والدها تعب أثناء تصوير مسلسل بين السرايات، وخلال 22 يومًا، دخل في غيبوبة 3 مرات، وكانت وصيته الأخيرة أنه أوصاها على إخوته أحمد وخالد، كما أوصاها على أولادها.

وأردفت: "لم أكن أعرف حجم الخير اللي كان بيعمله والدي، ولكن فوجئت على السوشيال ميديا بكم من المواقف الخيرية لوالدي، بالإضافة إلى مواقفه العديدة على مستوى الوسط الفني وكان معروف إنه جدع وطيب وصاحب صاحبه، وكانت دموعه قريبة ويتأثر بمشكلات وأزمات الآخرين، على عكس أدواره في التمثيل".

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