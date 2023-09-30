السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"المهن التمثيلية" تنعى نجل سامي العدل

احمد سامي العدل
احمد سامي العدل

نعت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، وفاة المخرج الشاب أحمد سامي العدل.

وتقدمت النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وسيتم تشييع الجنازة اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الفاروق بالمعادي، ويُقام العزاء يوم الاثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وفاة نجل سامي العدل

وتوفي اليوم السبت، أحمد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل، وكتبت رشا سامي العدل، في منشورٍ لها عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل.. برجاء الدعاء له».

وأضافت رشا سامي العدل: «اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة».

أحمد سامي العدل، كان يعمل كمساعد مخرج، وشارك بالتمثيل في مسلسل «فوق مستوى الشبهات» الذي قدَّمت بطولته الفنانة يسرا، ومسلسل «حارة اليهود»، كما عمل مساعد مخرج في مسلسل «الحساب يجمع»، الذي قامت ببطولته الفنانة يسرا، والفنان كريم فهمي.

سامي العدل 

ورحل الفنان سامي العدل عن عالمنا يوم 10 يوليو من عام 2015 عن عمر يناهز 68 عامًا؛ بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب، وشارك في الجنازة والعزاء عدد كبير من نجوم ونجمات الفن في مصر والوطن العربي.

ولِدَ الراحل سامي العدل في 2 نوفمبر 1946 بمدينة المنصورة، ودرس التمثيل بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وبعد تخرجه عمل في مسرح التليفزيون، وجسَّد أول دور له في فيلم "كلمة شرف"، لكن كان تراوده فكرة الإنتاج من حينٍ إلى آخر، حتى قرر إنشاء شركة "العدل فيلم" في منتصف الثمانينيات.

المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي أحمد سامي العدل المخرج

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