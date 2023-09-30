بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون نجل الفنان الراحل سامي العدل

تصدر الفنان والمخرج أحمد سامي العدل، نجل الفنان الكبير الراحل مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، وذلك عقب إعلان وفاته، صباح اليوم السبت.

جنازة أحمد سامي العدل

ومن المقرر أن تُشيع جنازة أحمد سامى العدل، عقب صلاة عصر اليوم، من مسجد الفاروق بالمعادي، وسيتم دفن جثمانه في مقابر العائلة.

نجوم الفن ينعون أحمد سامي العدل

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي أحمد سامي العدل، فى مقدمتهم المخرج ماندو العدل، نجل عم "أحمد" وكتب عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "انا لله وانا اليه راجعون.. توفي الي رحمة الله ابن عمي وحبيبي احمد سامي العدل.. نسألكم الفاتحة والدعاء".

نادية مصطفى

فيما كتبت المطربة الكبيرة نادية مصطفى، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله وانا لله وإنا إليه راجعون ربنا يصبر قلبك يا حبيبتى ويرحم أحمد ويسكنه فسيح جناته.. خالص العزاء لماجده وأخواته وكل آل العدل.. وفاة المخرج الشاب أحمد سامى العدل إبن الفنان سامى العدل والفنانة والكاتبة الصحفية و عشرة العمر الجميل ماجدة نور الدين".

تامر عبد المنعم

كما كتب الفنان تامر عبد المنعم عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "خالص عزائي لعائلة العدل في فقيدهم الغالي المخرج احمد سامي العدل.. إنا لله وانا اليه راجعون".

سيمون

ومن جانبها أعربت الفنانة سيمون، عن حزنها الشديد ونعت نجل سامي العدل قائلة: "يا الله ما هذا الخبر الحزين الموجع للقلب.. عرفته طفلا ورأيته رجلا وقلبي ينزف وانا ارثيه واودعه في سفره الى الله.. انا لله وانا اليه راجعون.. وفاة المخرج الشاب احمد سامي العدل.. نجل الفنان الراحل سامي العدل والكاتبه ماجده نور الدين.. خالص العزاء والمواساة للعزيزه ماجده نور الدين وخالد سامي العدل وعائلتي ال العدل الكرام.. يا حبيبتي يا ماجدة قلبي معاكي".

احمد سامي العدل

أحمد سامي العدل، هو أحد أبناء الفنان الكبير الراحل سامي العدل، والكاتبة ماجدة نور الدين، وشقيق كلا من رشا وخالد، دخل أحمد سامي العدل، عالم الفن منذ طفولته حيث شارك في فيلم "المهاجر" الذى تم إنتاجه عام 1994.

درس أحمد سامي العدل، فى أمريكا وجاء إلى مصر فور تخرجه، وعمل فى مجال الفن كمساعد مخرج، وشارك أحمد سامي العدل فى مسلسل "حارة اليهود" بطولة النجم إياد نصار والنجمة منة شلبي عام 2015، وجمعه هذا المسلسل بوالده الفنان الراحل سامي العدل، كما عمل أحمد سامي العدل، كممثل وعمل مساعد مخرج فى مسلسل "فوق مستوى الشبهات" الذى تم إنتاجه عام 2016 وحقق نجاحا كبيرا، وقامت ببطولته النجمة يسرا، بقيادة المخرج هانى خليفة.