شارك فى "نسر الصعيد" و"الحساب يجمع".. أبرز المعلومات عن أحمد سامى العدل

رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت المخرج الشاب أحمد سامي العدل، نجل الفنان الكبير الراحل سامي العدل، وذلك وفق ما أعلن شقيقه "خالد"، وشقيقته "رشا" عبر حسابيهما الرسميين على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

"الدستور" تستعرض لكم أبرز المعلومات عن أحمد سامي العدل

- أحمد سامي العدل، هو أحد أبناء الفنان الكبير الراحل سامي العدل، والكاتبة ماجدة نور الدين، وشقيق كلا من رشا وخالد.

- دخل أحمد سامي العدل، عالم الفن منذ طفولته حيث شارك في فيلم "المهاجر" الذى تم إنتاجه عام 1994.

- درس أحمد سامي العدل، فى أمريكا وجاء إلى مصر فور تخرجه، وعمل فى مجال الفن كمساعد مخرج.

- شارك أحمد سامي العدل فى مسلسل "حارة اليهود" بطولة النجم إياد نصار والنجمة منة شلبي عام 2015، وجمعه هذا المسلسل بوالده الفنان الراحل سامي العدل.

- شارك أحمد سامي العدل، كممثل وعمل مساعد مخرج فى مسلسل "فوق مستوى الشبهات" الذى تم إنتاجه عام 2016 وحقق نجاحا كبيرا، وقامت ببطولته النجمة يسرا، بقيادة المخرج هانى خليفة.

- شارك أحمد فى بطولة فيلم "تيتانك بالعربي" عام 2016، وقدم الفيلم محاكاة ساخرة لفيلم المخرج جيمس كاميرون الشهير (تيتانك)، حيث تقع قصة حب بين شاب بورسعيدي فقير يسعى للسفر إلى دبي على متن الباخرة تيتانيك، وبين فتاة ثرية تعاني من ضغط اجتماعي شديد من قبل المحيطين بها في سبيل الزواج من رجل خليجي ثري، وكان من بطولة بشرى وشادى سرور، وهو من تأليف شادى سرور، وإخراج محمد خضر.

- كما عمل كمساعد مخرج فى مسلسل "الحساب يجمع" الذى حقق نجاحا كبيرا وتم إنتاجه عام 2017، بطولة يسرا ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة.

- وفى عام 2018 عمل أحمد، في مسلسل "نسر الصعيد" بطولة النجم محمد رمضان، ومن تأليف محمد عبدالمعطى، إخراج ياسر سامى.

وفاة أحمد نجل سامي العدل

وكان قد أعلن خالد سامي العدل، نجل الفنان الكبير الراحل سامي العدل، عن وفاة شقيقه الممثل الشاب والمخرج "أحمد"، وذلك من خلال منشور رسمي كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" جاء فيه: "توفي إلى رحمة الله تعالى أخويا أحمد سامي العدل.. نسألكم الدعاء له".

أحمد سامي العدل مع المخرج هانى خليفة