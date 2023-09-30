موعد ومكان صلاة الجنازة على نجل سامى العدل (تفاصيل)

أعلنت رشا سامي العدل، نجلة الفنان سامي العدل، عن موعد ومكان دفن جثمان شقيقها الممثل الشاب والمخرج أحمد سامي العدل، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت.

موعد ومكان جنازة أحمد سامي العدل

وكتبت "رشا"، خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صلاة الجنازة على المغفور له أخي الغالي أحمد سامي العدل في مسجد الفاروق في المعادي بعد صلاة العصر.. أرجو الدعاء".

وكان قد توفي أحمد سامي العدل، صباح اليوم السبت، وفق ما أعلن شقيقه خالد، وذلك من خلال منشور رسمي كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" جاء فيه: "توفي إلى رحمة الله تعالى أخويا أحمد سامي العدل.. نسألكم الدعاء له".

فيما كتبت رشا سامي العدل: إنا لله وإن إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل برجاء الدعاء له

اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة.

أحمد سامي العدل

- أحمد سامي العدل هو أحد أبناء الفنان الكبير الراحل سامي العدل، والكاتبة ماجدة نور الدين، وشقيق كل من رشا وخالد.

- دخل أحمد سامي العدل عالم الفن منذ طفولته، حيث شارك في فيلم "المهاجر" الذى تم إنتاجه عام 1994.

- درس أحمد سامي العدل فى أمريكا، وجاء إلى مصر فور تخرجه، وعمل فى مجال الفن كمساعد مخرج.

- شارك أحمد سامي العدل فى مسلسل "حارة اليهود" بطولة النجم إياد نصار والنجمة منة شلبي عام 2015، وجمعه هذا المسلسل بوالده الفنان الراحل سامي العدل.

- شارك أحمد سامي العدل كممثل وعمل مساعد مخرج فى مسلسل "فوق مستوى الشبهات"، الذى تم إنتاجه عام 2016 وحقق نجاحًا كبيرًا، وقامت ببطولته النجمة يسرا، بقيادة المخرج هانى خليفة.