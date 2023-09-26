"شاكر": تركيز قطاع الكهرباء على الابتكار جذب ثقة المستثمرين لمشروعات الطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن انعكاسات تركيز قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى على التقنيات المبتكرة الحديثة ضمن آليات التحول في الطاقة، ظهرت على الثقة الكبيرة التي وضعها عدد كبير من المستثمرين فى قطاع الكهرباء والطاقة المصري، وشجعت المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار في مشروعات القطاع.

جاء ذلك على خلال كلمة مصر التي ألقاها وزير الكهرباء في المؤتمر الدولى لربط الطاقة المنعقد في مدينة بكين بالصين خلال الفترة من 25 الى 27 سبتمبر الجارى.

وأضاف وزير الكهرباء أنه من أبرز هذه الإجراءات المتمثلة في التركيز على التقنيات المبتكرة في التحول في الطاقة مثل تحويل النفايات إلى طاقة، والسيارات الكهربائية، والشبكات الذكية، وتحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة، وتخزين الطاقة، لافتًا إلى ما تم اتخاذه من خطوات هامة تهدف إلى استكشاف الإمكانات المتاحة وتطوير استخدام الهيدروجين الاخضر.

استراتيجية الهيدروجين الأخضر

ويعد الهيدروجين الأخضر أحد العناصر الأساسية لإزالة الكربون وتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة. وقد حثت القيادة المصرية على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب. وتم اتخاذ الكثير من الإجراءات لتطوير الهيدروجين في مصر.

وتتضمن الاستراتيجية أن “مصر ستكون واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، باستخدام الخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته“. وستستفيد مصر من قدرتها التنافسية لتحقيق خططها الطموحة في قطاع الهيدروجين، والتي تستهدف ما يصل إلى 8٪ من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول 2040.

وبالتوازي مع إعداد الاستراتيجية تقدمت العديد من التحالفات الدولية والمحلية بطلبات للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وتم توقيع (23) مذكرة تفاهم للبدء في إعداد الدراسات الفنية والمالية. وشهد مؤتمر (COP27) العديد من الفعاليات المتعلقة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك افتتاح المشروع التجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات. بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات إطارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر (مع 9 مطورين)، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بموقع متميز بين القارات الثلاث (إفريقيا – آسيا – أوروبا) مما يسمح لمصر أن تلعب دور حيوي في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي. ومن المتوقع أن تكون مصر مركزًا إقليمياً للطاقة يربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا.