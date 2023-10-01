صور جديدة من كواليس تصوير "الإسكندرانى" لأحمد العوضى

يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير أحداث فيلمه الجديد "الإسكندراني" بقيادة المخرج خالد يوسف، في أول تعاون بينهما ومشاركة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، تمهيدًا لطرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

كواليس تصوير "الإسكندراني"

وحصل "الدستور"، على صور جديدة من كواليس تصوير أحداث الفيلم، من الديكور الأساسي الذي يتم خلاله تصوير عدد كبير من المشاهد، وذلك داخل ديكور "حي الأنفوشي"، بمدينة الإنتاج الإعلامي، الذي بدأ فيه التصوير منذ عدة أيام، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية.

وقام المخرج خالد يوسف بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.

ويتم تصوير الفيلم ما بين ديكور حي الأنفوشي في مدينة الإنتاج الإعلامي، وتصوير مشاهد خارجية في محافظة الإسكندرية.

تفاصيل فيلم "الإسكندراني"

فيلم "الإسكندراني" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، حول هوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج علي الإسكندراني ويجسده الفنان بيومي فؤاد، تاجر السمك، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.

وتتسارع الأحداث ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.

صناع وأبطال "الإسكندراني"

فيلم "الإسكندراني" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك في بطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف.