الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الكهرباء: جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كشفتا أهمية تأمين الطاقة

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس المجلس الوزاري العربي للكهرباء، في افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس اليوم، إن المتغيرات التي حدثت في سوق الطاقة العالمية خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي من بينها أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أوضحت جليًا أهمية تأمين إمدادات الطاقة لكل دولة، كما أن وجود تكتلات إقليمية كان له الأثر الكبير على إدارة سوق الطاقة العالمية.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال كلمته فى افتتاح المجلس الوزاري العربي للكهرباء الاستثنائي اليوم بجامعة الدول العربية، أن ما يؤكد أهمية الربط الكهربائي العربي كأهم المشروعات التكاملية العربية، والذي يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة لتبادل الكهرباء لضمان المزيد من الطاقة المستدامة ولتحقيق تكامل الطاقة على مستوى الدول العربية ويزيل العوائق.

تحديات سوق الكهرباء

وأشار الدكتور محمد شاكر إلى التحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق عربية مشتركة لتجارة الكهرباء، والذي سوف يحقق بكل تأكيد العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية، من خلال تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديًا.

وأشار إلى ضرورة تعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ بالشبكات الكهربائية لكل نظام علي حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، وخفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية.

إضافة إلى الوفر المباشر في الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة، من أجل تحقيق عائدات مالية للدول التي تمر بها خطوط الربط الكهربائي (دول العبور).

كما لفت وزير الكهرباء إلى ضرورة توفير أسعار تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية، بما يخدم النواحي الاقتصادية، إلى جانب استخدام كل مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة، فضلًا عن تبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة.

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