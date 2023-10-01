الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لقنته الشهادة".. رشا سامى العدل تروى اللحظات الأخيرة فى حياة شقيقها

المخرج أحمد سامي
المخرج أحمد سامي العدل

كشفت رشا سامي العدل، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شقيقها الصغير المخرج أحمد سامي العدل، والذي وافته المنية، أمس، قبل ساعات قليلة من خضوعه لعملية جراحية في القلب.

ونشرت رشا سامي العدل، صورة تجمعها مع شقيقها أحمد سامي العدل في طفولته، عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "قاعدين على البحر في دهب ساعة غروب بنضحك ونعيط سوا، ونشتكي لبعض قد إيه أبونا وحشنا وقد إيه الحياة من غيره صعبة.. فضفضنا لبعض ووعدنا بعض بحاجات كتير".

وتابعت: "رجع القاهرة على وعد بلقاء قريب نتجمع فيه تاني، وجاء اللقاء بعد مكالمة تليفون، الحقي أحمد أخوكي تعبان في المستشفى، جريت عليه لقيت التعب والألم زايدين على عمره عمرين مش عارف يتنفس وكلامه بصعوبة".

وأضافت رشامي سامي العدل في سرد اللحظات الأخيرة مع شقيقها: "قعدت أكلمه وأضحكه وأحاول أهون عليه، وشوية أسيبه يرتاح، وفي عز محاولاتي نقله لمستشفى تانية فقد نبض قلبه لثواني قدامي اتخضيت، الدكاترة طمنوني وقالوا مفيش حاجة أهو زي الفل، بس قلبي وجعني".

وتابعت قائلة: "لقتني بقول له عايزاك تسبح وتقول الشهادة معايا، وتفضل تقول كل القرآن اللي أنت حافظه، يا دوبك لفيت ظهري ولسه هخرج أشوف موضوع الإسعاف ونقله لقيت دكاترة وممرضين في كل حتة حوالين أحمد بيحاولوا ينعشوه".

واختتمت بقولها: "38 دقيقة على الساعة محاولات، وأنا واقفة قدامه قلبي بيتقطع وروحي أنا بتطلع مني ماسكة في خيط أمل من الدخان اتقطع بآخر نفس منه، وراح أحمد أخويا الصغير الطيب الحنين الهادي".

وفاة أحمد سامي العدل 

وأعلن خالد نجل الفنان الراحل سامي العدل، عن نبأ وفاة شقيقه عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وكتب: توفي إلى رحمة الله تعالى أخويا أحمد سامي العدل، نسألكم الدعاء له.

يذكر أن الراحل شارك في العديد من الأعمال الفنية، بالإضافة إلى العمل في شركة العدل جروب.

سامي العدل المخرج أحمد سامي العدل وفاة اللحظات الأخيرة القلب وفاة أحمد سامي العدل

مواد متعلقة

مع عودة المدارس.. نصائح للحفاظ على مناعة الأطفال من العدوى التنفسية

"الأرصاد": انخفاض الحرارة بمختلف الأنحاء واحتمالات سقوط أمطار

فيلم "حكاية وطن" يستعرض أحداث مصر منذ ثورة يناير لحكم الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يشاهد فيلم تسجيليًا عن الإصلاح الاقتصادى خلال "حكاية وطن"

رئيس الوزراء يهدى الرئيس السيسى كتابًا يضم كل إنجازات الدولة

الرئيس السيسى: عملنا مشروع قناة السويس ليجتمع الناس عليه ومنحهم الثقة والأمل

مدبولى: علاج 17.5 مليون مريض على نفقة الدولة بـ87 مليار جنيه

الرئيس السيسى للشعب المصرى: "عندكم فرصة للتغير الانتخابات الرئاسية المقبلة"

الأكثر قراءة

البابا تواضروس: الاستحقاق الانتخابى عمل وطنى.. والوطن يحتاج أن نكون جميعًا يدًا بيد

انفجار أنقرة| الأمن التركى يلاحق مراسل القاهرة الإخبارية: إجراء البث المباشر مُعجزة

بعد حظر النشر.. القصة الكاملة لهجوم أنقرة الإرهابى (فيديو وصور)

القاهرة الإخبارية: انفجار فى تركيا قبل كلمة لـ أردوغان بشأن البرلمان (فيديو)

"تركها 30 يومًا داخل بطانية".. أربعينى يقتل زوجته الخمسينية لغيرته عليها بالخصوص

بعد تردد اسمها فى الكونجرس.. هل اقتربت ميجان ماركل من البيت الأبيض؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية