"لقنته الشهادة".. رشا سامى العدل تروى اللحظات الأخيرة فى حياة شقيقها

كشفت رشا سامي العدل، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شقيقها الصغير المخرج أحمد سامي العدل، والذي وافته المنية، أمس، قبل ساعات قليلة من خضوعه لعملية جراحية في القلب.

ونشرت رشا سامي العدل، صورة تجمعها مع شقيقها أحمد سامي العدل في طفولته، عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "قاعدين على البحر في دهب ساعة غروب بنضحك ونعيط سوا، ونشتكي لبعض قد إيه أبونا وحشنا وقد إيه الحياة من غيره صعبة.. فضفضنا لبعض ووعدنا بعض بحاجات كتير".

وتابعت: "رجع القاهرة على وعد بلقاء قريب نتجمع فيه تاني، وجاء اللقاء بعد مكالمة تليفون، الحقي أحمد أخوكي تعبان في المستشفى، جريت عليه لقيت التعب والألم زايدين على عمره عمرين مش عارف يتنفس وكلامه بصعوبة".

وأضافت رشامي سامي العدل في سرد اللحظات الأخيرة مع شقيقها: "قعدت أكلمه وأضحكه وأحاول أهون عليه، وشوية أسيبه يرتاح، وفي عز محاولاتي نقله لمستشفى تانية فقد نبض قلبه لثواني قدامي اتخضيت، الدكاترة طمنوني وقالوا مفيش حاجة أهو زي الفل، بس قلبي وجعني".

وتابعت قائلة: "لقتني بقول له عايزاك تسبح وتقول الشهادة معايا، وتفضل تقول كل القرآن اللي أنت حافظه، يا دوبك لفيت ظهري ولسه هخرج أشوف موضوع الإسعاف ونقله لقيت دكاترة وممرضين في كل حتة حوالين أحمد بيحاولوا ينعشوه".

واختتمت بقولها: "38 دقيقة على الساعة محاولات، وأنا واقفة قدامه قلبي بيتقطع وروحي أنا بتطلع مني ماسكة في خيط أمل من الدخان اتقطع بآخر نفس منه، وراح أحمد أخويا الصغير الطيب الحنين الهادي".

وفاة أحمد سامي العدل

وأعلن خالد نجل الفنان الراحل سامي العدل، عن نبأ وفاة شقيقه عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وكتب: توفي إلى رحمة الله تعالى أخويا أحمد سامي العدل، نسألكم الدعاء له.

يذكر أن الراحل شارك في العديد من الأعمال الفنية، بالإضافة إلى العمل في شركة العدل جروب.