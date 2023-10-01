إطلاق حقيبة تدريبية للمعلمين ومديرى المدارس لتنمية قيم الولاء والمواطنة والانتماء

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة فى إطار اهتمامها بالتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، قامت بتنفيذ حزمة من الإجراءات، منها توفير مواد تعليمية وتدريبية، وتتضمن شرحًا وافيًا وعميقًا، وتحتوى على روابط إلكترونية يستطيع الطالب الاطلاع عليها، بالإضافة إلى تدريبات وأسئلة ونماذج امتحانات على كل وحدة دراسية.

كما أشار الوزير إلى أنه جار حاليًا إعداد بنوك أسئلة مفتوحة، لمساعدة الطلاب على التحصيل والمذاكرة، ولإثراء تدريبهم على حل الأسئلة، وإثراء عملية التعلم.

كما وجه الوزير بضرورة انضباط العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، وضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إطلاق حقيبة تدريبية للمعلمين ومديري المدارس لتنمية قيم الولاء والمواطنة، بهدف غرس هذه القيم وتنميتها لدى الطلاب.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء خالد عبدالعال، اليوم، لمتابعة انطلاق العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بمدرسة السيدة نفيسة الثانوية للبنات التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، حيث يبلغ عدد الطالبات بها ٦٠٣ طالبات، وعدد الفصول ١٦ فصلًا.

توفير منظومة تعليمية متميزة

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى وعودة الطالبات لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه الوزارة حاليًا، والعمل على انتظام العملية التعليمية؛ لتحقيق عام دراسى منضبط.

ووجه الوزير بالعمل على تهيئة المناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطالبات أثناء العملية التعليمية؛ حتى يتمكنّ من أداء واجباتهن وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.

ووجه الوزير عدة رسائل لطالبات المدرسة، مؤكدًا أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات؛ من أجل مصلحة الطالبات، وطمأنهن بأنه لا تغيير فى قواعد امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تطوير هذه المرحلة، عقب إجراء حوار مجتمعي موسع يضم كل الأطراف للخروج بالآليات المناسبة.



من جانبه، قدم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة التهنئة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق، كما طمأن أولياء الأمور أن الدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية.

وأكد محافظ القاهرة حظر حرمان أى طالب من الانتظام فى الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره فى دفع المصروفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية، مشددًا على حسن معاملة الطلاب ومنع التعدى عليهم نهائيًا بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم سداد المصروفات الدراسية لكل الطلاب غير القادرين، وأبناء الأسر الأولى بالرعاية، وأسر تكافل وكرامة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والعميد شريف الشندى، المستشار العسكرى لمحافظة القاهرة، واللواء أحمد جودة، رئيس حى شرق مدينة نصر، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأحمد شعبان، مدير إدارة شرق مدينة نصر التعليمية.