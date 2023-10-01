"تركها 30 يومًا داخل بطانية".. أربعينى يقتل زوجته الخمسينية لغيرته عليها بالخصوص

أقدم زوج على قتل زوجته الخمسينية وتركها 30 يومًا داخل بطانية في شقتها بالخصوص حتى عثرت الأجهزة الأمنية على جثتها وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وكان قسم شرطة الخصوص تلقى بلاغًا من الأهالي بوجود رائحة كريهة داخل شقة سكنية دائرة القسم.

وتوصلت التحريات أن سيدة 50 سنة مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم ملفوفة داخل بطاطين لأكثر من 30 يومًا.

وكشفت التحريات، عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها شابًا والذي يصغرها في العمر بعشرات السنوات، قام بقتلها ولفها داخل بطاطين، بسبب خلافات بينهما وغيرته عليها وشكه الدائم فيها، وقام بسرقة مشغولاتها الذهبية وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبإرشاده جرى ضبط المشغولات الذهبية المسروقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.