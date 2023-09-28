قتل طليقته فى العمرانية.. المتهم يعترف: "مش قادر أتخيلها مع حد غيرى"

باشرت نيابة جنوب الجيزة التحقيق مع عاطل قتل طليقته أمام مصنع تعمل به بدائرة قسم شرطة العمرانية وسلم نفسه للشرطة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم طلق المجنى عليها منذ عام ولديه منها طفل وطفلة، وعلم مؤخرًا بخطبتها، فترصد لها بالشارع وأنهى حياتها، ورصد مقطع فيديو المتهم وهو يرتكب الجريمة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام التحقيقات بارتكاب الجريمة، وأفاد بأنه لم يستطع أن يتخيل أن تكون طليقته لغيره، وأنه أقبل على التخلص منها بعدما فشل بكل الطرق في الصلح بينهما.

وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.

وأمرت النيابة بفحص مسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إرسال تحرياتها حول الواقعة.

كما أمرت نيابة الجيزة بعرض الجثة على الطب الشرعي، وإرسال بيان مفصل بالصفة التشريحية لمعرفة أسبابها.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة أمام مصنع ملابس بدائرة قسم شرطة العمرانية.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة عمرها 32 سنة، مصابة بطعنتين بالبطن والصدر وقام المتهم بتسليم نفسه للشرطة.