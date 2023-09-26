"نيرة جديدة".. شاب يقتل خطيبته السابقة بالخرطوش فى مصر الجديدة

شهدت منطقة مصر الجديدة حادثًا أليمًا، حيث أطلق شاب طلقة نارية من فرد خرطوش تجاه فتاة كانت مخطوبة له وتوفيت في الحال، وذلك على طريقة نيرة أشرف في تفاصيل الواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بإطلاق نار على فتاة ووفاتها.

على الفور، انتقل رجال مباحث مصر الجديدة لمكان البلاغ، وتبين من التحريات والفحص أنه أثناء نزول الفتاة من عملها، أقدم خطيبها السابق على إطلاق طلقة نارية من فرد خرطوش ما أدى إلى وفاتها ولاذ بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث مكبر، وتبين من التحريات أن الشاب خطب المجني عليها منذ 10 سنوات بعدها انفصلا عن بعضهما، وأن المتهم حاول مرارًا وتكرارا أن يعود إليها، لكنها كانت ترفض هى وأهلها بمنتهى الشدة، فعقد العزم على التخلص منها.

أضافت التحريات أنه رصد خط سيرها وعلم موعد نزولها من العمل، وفور نزولها أطلق عليها النيران فلقيت مصرعها.

ومن خلال التحريات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم تحديد مكان المتهم، ليتم إصدار إذن من النيابة ونجحت مأمورية في القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لرفض المجني عليها العودة إليه.