الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"نيرة جديدة".. شاب يقتل خطيبته السابقة بالخرطوش فى مصر الجديدة

طلق ناري
طلق ناري

شهدت منطقة مصر الجديدة حادثًا أليمًا، حيث أطلق شاب طلقة نارية من فرد خرطوش تجاه فتاة كانت مخطوبة له وتوفيت في الحال، وذلك على طريقة نيرة أشرف في تفاصيل الواقعة. 

txt

عام على فاجعة خسارة "نيرة أشرف".. ووالدها: "ربنا نصرنا"

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بإطلاق نار على فتاة ووفاتها.

على الفور، انتقل رجال مباحث مصر الجديدة لمكان البلاغ، وتبين من التحريات والفحص أنه أثناء نزول الفتاة من عملها، أقدم خطيبها السابق على إطلاق طلقة نارية من فرد خرطوش ما أدى إلى وفاتها ولاذ بالفرار.

txt

والدة نيرة أشرف: نحن بدولة مؤسسات.. وحق ابنتى رجع فى وقت وجيز

تم تشكيل فريق بحث مكبر، وتبين من التحريات أن الشاب خطب المجني عليها منذ 10 سنوات بعدها انفصلا عن بعضهما، وأن المتهم حاول مرارًا وتكرارا أن يعود إليها، لكنها كانت ترفض هى وأهلها بمنتهى الشدة، فعقد العزم على التخلص منها.

أضافت التحريات أنه رصد خط سيرها وعلم موعد نزولها من العمل، وفور نزولها أطلق عليها النيران فلقيت مصرعها.

ومن خلال التحريات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم تحديد مكان المتهم، ليتم إصدار إذن من النيابة ونجحت مأمورية في القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لرفض المجني عليها العودة إليه.

مصر الجديدة قسم شرطة مصر الجديدة نيرة صلاح سالم مقتل فتاة بالخرطوش شاب يقتل فتاة بالخرطوش

الأكثر قراءة

الزمالك يؤكد جاهزية حسام عبدالمجيد للمشاركة أمام أرتا سولار

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

الرئيس السيسى يستمع لمطالب خريجة بكت خلال مسيرة أوائل الخريجين (فيديو)

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر