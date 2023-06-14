عام على فاجعة خسارة "نيرة أشرف".. ووالدها: "ربنا نصرنا"

قال والد نيرة أشرف، تعليقًا على الحكم بإعدام قاتل ابنته: "الحمد لله ربنا نصرنا، ورجّع حق بنتنا".

وأضاف والد نيرة أشرف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية المحور: "أكيد بنتنا مبسوطة إن حقها رجع".

وأوضح والد نيرة أشرف أنه عندما أبلغ والدتها بالخبر لم تصدق، لافتاً إلى أن كل أصدقاء نيرة ابنته اتصلوا بيه اليوم، وهنأوه بتنفيذ حكم الإعدام في قاتلها.

وأشار إلى أن ابنته نيرة كانت أكثر جمالاً من داخلها عن مظهرها الخارجي.

ونفذت سلطات سجن جمصة بمحافظة الدقهلية، حكم الإعدام على الجاني محمد عادل في جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.