والدة نيرة أشرف: نحن بدولة مؤسسات.. وحق ابنتى رجع فى وقت وجيز

تقدم أشرف غريب، والد نيرة أشرف، بخالص الشكر والتقدير للقضاء المصري العادل على تنفيذ حكم الإعدام اليوم في قاتل نجلته المتهم محمد عادل.

حق نيرة أشرف

وأكد والد نيرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه لم يلتفت لأحاديث البعض التي كانت تدعم قاتل نجلته، بسبب ثقته الكبيرة في الله سبحانه وتعالى وثقته في القضاء المصري الذي لن يهدر حق نجلته في غيابها.

تنفيذ حكم الإعدام

وقال: "نحن في دولة مؤسسات وحق نيرة رجع في وقت وجيز جداً، والحمد الله سعيد بتنفيذ الإعدام على محمد عادل، ولا شيء في الدنيا يمكن تعويضها".