اتخطبت لغيره.. شاب ينهى حياة طليقته أمام مصنع بالعمرانية

شهدت منطقة العمرانية واقعة مأساوية، عندما أقدم شخص على إنهاء حياة طليقته طعنًا، بعد خروجها من محل عملها.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من غرفة النجدة؛ يفيد بمقتل سيدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سمية.م.م،35 عامًا، مصابة بطعنة نافذة.

وبعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة طليق المجني عليها؛ حيث انتظر خروجها من المصنع محل عملها وتشاجر معها، وتعدى عليها باستخدام سكين، وتسبب في عدة طعنات في منطقة الصدر أودت بحياتها في الحال.

وأضافت التحريات أنه وزوجته انفصلوا منذ عام بسبب رفضه النزول للعمل واضطرت الضحية للنزول للعمل فى مصانع الملابس للإنفاق على طفليها ولكن المتهم كان دائم التعرض لها ومنذ يومين ذهب لمحل عملها بأحد مصانع الملابس وانتظرها ونشبت مشادة كلامية بينهم استل على إثرها المتهم سكين كان يخفيه بين طيات ملابسه وانهال عليها ثم سلم نفسه للشرطة.

وأضافت التحريات أنه تم نقل الضحية للمستشفى في حالة خطرة وتوفيت بداخلها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.