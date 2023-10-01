الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبدالحليم علام: أعضاء المكتب الدائم حاربوا انعقاد أعمال "المحامين العرب" فى مصر

عبد الحليم علام
عبد الحليم علام

كشف عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، عن أن بعض أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المصريين، قد حاربوا مقترحه بشأن انعقاد أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بمصر على نفقته الخاصة، لمناقشة وعرض القضايا الإقليمية التي تمس الدولة المصرية، رغم وجود ترحيب ورغبة من كافة أعضاء الاتحاد بانعقاده بمصر.

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وقال علام، في تصريحات له: بعض الكتائب الإلكترونية الموجهة قامت بمهاجمة شخصي كنقيب لمحامي مصر على الصفحة الشخصية لنقيب المحامين العراقيين على الفيسبوك خلال فترة انعقاد أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالعراق.

أغلب أعضاء مجلس النقابة يعملون من أجل استعادة الفساد السابق

وتابع: أعمل بمعاونة عشرة أعضاء فقط من أصل 28 عضوًا بمجلس النقابة العامة تم انتخابهم لخدمة المحامين، والباقي يعمل من أجل استعادة الفساد السابق. 

وشدد علام: لا أسعى لمال أو غنيمة ونبغى رضا الله وترك سيرة عطرة بين الزملاء، ولن يعود الفساد مرة أخرى لنقابة المحامين. 

وأكد نقيب المحامين أنه كان يستحي في بداية توليه النقابة الخروج للجمعية العمومية للتحدث عن الفساد الذي كانت النقابة غارقة فيه حتى لا يثقل كاهل المحامين بحال نقابتهم وما آلت إليه في ظل هذه الظروف الصعبة.

حفظ البلاغات يرجع إلى عدم توافر أصول المستندات وجحد الصور الضوئية 

وأشار إلى أن سبب حفظ النيابة للقضايا التي رفعها النقيب الراحل الأستاذ رجائي عطية على القائمين السابقين على النقابة والمتعلقة بالفساد المالي والإداري، هو عدم توافر أصول المستندات، وتم جحد الصور الضوئية المقدمة.

وأكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، في تعديلات قانون المحاماة، وخاصة في المواد الخاصة بحصانة النقيب، وفتح المدد للنقيب بأن يظل أطول مدة في منصبه، ولم يتم تقديم أي تعديل يخدم الجمعية العمومية سواء في بند إعفاء المحامين من القيمة المضافة، أو الفاتورة الإلكترونية.

عبدالحليم علام نقيب المحامين المحامين العرب الكتائب الالكترونية نقابة المحامين

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