علام يشارك في اجتماع المكتب الدائم للمحامين العرب ويشهد احتفالية المحامي العراقي

شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، في اجتماع هيئة المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، وعلى هامش الاجتماع شهد احتفالية الذكرى الـ90 ليوم المحامي العراقي، والتي نظمتها نقابة المحامين العراقيين، تحت رعاية أحلام اللامي نقيب المحامين العراقيين.

وفد من نقابة المحامين المصرية يشارك في احتفالية يوم المحامي العراقي

جاء ذلك بحضور وزير العدل العراقي، ورئيس مجلس الدولة العراقي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، وبعض من سفراء الدول العربية، ومكاوي بن عيسى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، وأعضاء المكتب الدائم، إلى جانب وفد من نقابة المحامين المصريين.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب البنود التالية: دعم العراق والوقوف معه ضد الإرهاب والتداخلات الخارجية، وبحث أزمة المياه في العراق بسبب خارجي، فيما يختتم الاجتماع بتكريم من طرف الاتحاد بمناسبة الاحتفال بيوم المحامي.

دعم العراق والوقوف معه ضد الإرهاب

وفي كلمته قال عبد الحليم علام، إن ما يزيدنا فخرًا واعتزازًا؛ أن يكون هذا الانعقاد الطارئ لأعمال المكتب الدائم هنا ببغداد؛ دعمًا للعراق ووقوفًا معه ضد الإرهابِ وضد أزمة المياه وضد التَّدخُّلات الخارجيَّة، ونحن عازمون عل ذلك في ظل أجواءِ مناسبةٍ عزيزة على كل محامٍ عربيٍّ ذكرى تأسيس نقابة المحامين؛ في ذلك اليوم الذي سُمِّيَ بِيَوم المحامي، وحُقَّ للمحامي العراقي أن يُسمَّى هذا اليوم باسمه اعتزارًا بقانون نقابته، فجُعِل مِن يومِ نشأته عيدًا للمحامي كما هو عيدٌ للمحاماة ولِدولة القانون على السَّواء.

وأضاف نقيب المحامين إننا نتطلع إلى أن يَعْبُرَ العراق جميعَ أزماته، وأن ينجح في تحقيق الرفاهية والرخاء لشعبه العظيم، في ظل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية وحكومته؛ التي تعمل لصالح شعبها، وتحرص على وحدته، وتسعى إلى تحقيق آفاق جديدة من التقدم والتنمية؛ حتى يعود العراق عقلَ الوطنِ العربيِّ وسيفَه كما كان فيما مضى من الزمان.