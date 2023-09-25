الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد من اتحاد المحامين العرب يلتقى رئيس العراق فى بغداد

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

التقى وفد من اتحاد المحامين العرب، برئاسة رئيس اتحاد المحامين العرب عبدالحليم علام، أمس الأحد، رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد.

وحضر اللقاء الأمين العام للاتحاد المكاوي بن عيسى، ونقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، وعدد من نقباء الدول العربية المشاركة.

انعقاد الاجتماع فى بغداد للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود

وفي مُستهل اللقاء، بارك الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، رئيس العراق، انعقاد الاجتماع في بغداد للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، متمنيا للمجتمعين النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة التي تصب في صالح مسيرة الاتحاد ودوره في ترسيخ العدالة، مهنئًا نقابة المحامين العراقيين في الذكرى التسعين لتأسيسها.

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وأكد الرئيس العراقي ضرورة المحافظة على ما يشهده العراق اليوم من أمن واستقرار الذي انعكس إيجابا على جلب المستثمرين وتنمية حركة التطور الاقتصادي.

تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين العراق واتحاد المحامين العرب

وشدد رئيس الجمهورية العراقية، على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين العراق واتحاد المحامين العرب في القضايا القانونية والقضائية وتبادل الخبرات في هذا الجانب، مشيرا إلى الدور المهم للمحامين الذين تقع عليهم مسئوليات قانونية ومجتمعية كبيرة .

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد اتحاد المحامين العرب، عن سعادتهم بزيارة بغداد ولقاء فخامة رئيس الجمهورية، مؤكدين أن انعقاد اجتماع المكتب الطارئ لاتحاد المحامين العرب في بغداد للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود يؤكد عودة العراق لدوره الطبيعي.

الحفل الافتتاحى لأعمال اجتماع المكتب الطارئ لاتحاد المحامين العرب

وسبق أن شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، في الحفل الافتتاحي لأعمال اجتماع المكتب الطارئ لاتحاد المحامين العرب، الذي أقيم السبت وذلك تحت شعار (دعم العراق والوقوف معه ضد الإرهاب والتداخلات الخارجية ـ أزمة المياه في العراق بسبب التدخل الخارجي).

وذلك بحضور وزير العدل العراقي، ورئيس مجلس الدولة العراقي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، وبعض من سفراء الدول العربية، والأستاذ مكاوي بن عيسى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، والسادة أعضاء المكتب الدائم، إلى جانب وفد من نقابة المحامين المصريين.

وشهد سيادته في مساء اليوم، بدء أعمال المكتب الطارئ لاتحاد المحامين العرب، الذي عقد بمقر نقابة المحامين العراقيين، وتم قراءة البيان الختامي للاجتماع.

المحامين العرب اتحاد المحامين العرب عبدالحليم علام جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

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