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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية الأحد 1 أكتوبر  2023

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدم خبراء الأبراج، في نشرة موقع "hindustan times"، حظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، لمواليد جميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

برج الحمل: 

هذا اليوم يحمل لك فرصًا جديدة وتحديات مثيرة في مجال العمل والحب، قد تتلقى عرضًا مغريًا أو تقابل شخصًا يجذب انتباهك، كن جريئًا ومبادرًا ولا تخف من المغامرة.

 

برج الثور: 

هذا اليوم يطلب منك التروي والحذر في التعامل مع المال والشركاء، قد تواجه بعض التأخيرات أو المشاكل في إنجاز مشروع أو تسديد دين، كن صبورًا ومسؤولًا ولا تتورط في صفقات مشبوهة.

 

برج الجوزاء: 

هذا اليوم يحمل لك سعادة وانشراح في الحياة الشخصية والعائلية، قد تستمتع بوقت ممتع مع أحبائك أو تحصل على خبر جيد يخص أحد المقربين، كن متفائلًا ومشاركًا ولا تنسى شكر الله على نعمه.

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برج السرطان: 

اليوم يطلب منك التغيير والتجديد في حياتك، قد تشعر بالملل أو الروتين أو القيود في بعض المجالات، كن مبتكرًا ومستعدًا للخروج من منطقة راحتك، جرّب شيئًا جديدًا أو ابحث عن فرصة للتطور.

 

برج الأسد: 

هذا اليوم يحمل لك نجاحًا وإنجازًا في مجال الإبداع والفن، قد تبرز موهبتك أو تحصل على إشادة أو تقدير من الآخرين، كن ثقة وفخورًا بنفسك ولا تخشى من التعبير عن رأيك.

 

برج العذراء: 

هذا اليوم يحمل لك هدوءًا وانسجامًا في حياتك. قد تشعر بالرضا والسلام مع نفسك ومع الآخرين، كن متزنًا ومتسامحًا ولا تضغط على نفسك أكثر من اللازم، استغل هذه الفترة للاسترخاء والتأمل.

 

برج الميزان: 

يحمل اليوم لك حظًا ورومانسية في حياتك العاطفية، قد تقابل شخصًا يلفت انتباهك أو تعيش لحظات جميلة مع شريكك، كن جذابًا ومتحررًا ولا تخف من الانفتاح على الآخر.

 

برج العقرب: 

هذا اليوم يحمل لك قوة وشجاعة في حياتك، قد تواجه بعض التحديات أو المواقف الصعبة، لكنك تتغلب عليها بإرادتك وحكمتك، كن حازمًا ومصرًا على مبادئك ولا تسمح لأحد بالتأثير عليك سلبًا.

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برج القوس: 

هذا اليوم يحمل لك مغامرة ومتعة في حياتك، قد تسافر إلى مكان جديد أو تتعلم شيئًا جديدًا أو تجرب شيئًا مختلفًا، كن متفتحًا ومستكشفًا ولا تخشى من المجهول. استمتع بالحياة ولا تضيع فرصتك.

 

برج الجدي: 

اليوم يحمل لك ثباتًا وأمانًا في حياتك، قد تشعر بالارتياح والثقة في نفسك وفي مستقبلك، كن مسؤولًا ومنظمًا ولا تهمل واجباتك، اهتم بأمور منزلك وعائلتك ولا تنسى دورك الإجتماعي.

 

برج الدلو: 

هذا اليوم يحمل لك صداقات وعلاقات في حياتك، قد تقابل أشخاص جدد أو تقوي علاقتك بأصدقائك القدامى، كن متعاونًا وودودًا ولا تنعزل عن الآخرين، شارك آرائك وأفكارك ولا تخشى من التغيير.

 

برج الحوت: 

هذا اليوم يحمل لك رؤية وإلهام في حياتك، قد تشعر بالإبداع أو التأثير أو التطور في بعض المجالات، كن مثاليًَّا وروحانيًَّا ولا تستسلم للظروف، اتبع حدسك وأحلامك ولا تخاف من المستحيل.

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